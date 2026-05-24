「ちゃんと帰れた？」既婚男性が不倫相手に見せやすい“細かすぎる気遣い”
「着いたら連絡して」「ちゃんと帰れた？」
男性のそんな細かな気遣いに、特別感を覚えたことはありませんか？既婚男性は、不倫相手に対して“必要以上に気を配る”もの。その優しさには、本気度だけではなく、“関係を穏便に続けたい心理”が隠れているケースもあります。
“不安にさせない”ことを意識しやすい
既婚男性は、自分のペースで会うことが多い分、相手側の不安も感じ取っているもの。そのため、「無事に帰れた？」「今日はありがとう」など、関係を悪化させないためのフォローが細かくなりやすい傾向があります。
“優しい人”でいようとする
不倫関係では、相手に嫌われないことが関係維持に直結しやすいもの。そのため、既婚男性側は“気遣いのできる人”として振る舞うケースも少なくありません。ただ、その優しさが“現実を変える行動”とは別である場合もあります。
小さな気遣いが“特別感”を強める
何気ない一言でも、会えない時間が多い関係では強く印象に残りやすくなります。その積み重ねで、「こんなに気にしてくれるのは彼だけ」と感じやすくなることも。ただ、気遣いと“関係の覚悟”は、必ずしも同じではありません。
既婚男性の細かな気遣いは、安心感や特別感につながりやすいもの。だからこそ大切なのは、“優しさそのもの”だけではなく、その関係が現実としてどう動いているかを見ることです。そこに目を向けることで、関係への見え方が変わることもあるでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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