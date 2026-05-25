野球の華がホームランなら、ボートレースの華はチルト3度の捲り一撃だ。その使い手としては、昨年にG1覇者の仲間入りをした菅章哉が知られているが、最近では、まるがめG2レディースオールスター（5〜10日）で特別戦初優出した田上凜も注目を集めている。チルト3度の魅力は、何と言っても強力な伸びで、展示から見ている人たちを引きつける魔力がある。

そんなチルト3度の使い手にルーキー世代からは中本大樹（23＝福井）が名乗りを上げる。師匠はチルトを跳ねる伸び巧者の下出卓矢。「チルト3度を使うきっかけは、チルトを跳ねる師匠が身近にいたから」とごくごく自然な流れでデビュー期から使用し始めたという。「エンジンの仕上がりや枠、それと相手を見て」とチルト3度を投入する機会自体はあまり多くはないが、「最初の頃よりは伸びてくれるようになりました」と着実に手の内に入れつつある。

さらには「行き足がしっかりしていれば、どこのレース場でもスタートは難しくないですよ」とスタート勘も的確だ。「今期は絶対にA2級に上がります」。北陸の若武者がスターダムにのし上がる日は、そう遠くはない。