生活感を隠してすっきり見え。大人のリビングで見直したい“収納の置き方”
「片付けているのに、なんだか部屋が雑然として見える」と感じることはありませんか？2026年春夏のインテリアは、“たくさん収納する”より、“空間を重たく見せないこと”がキーワード。特に大人世代のリビングは、収納の“量”より、“置き方”や“見え方”で印象が変わりやすくなります。そこで今回は、生活感を隠しすぎず、自然にすっきり見える収納のコツをチェックしてみましょう。
“床が見える量”で部屋の軽さは変わる
リビングが重たく見えやすい原因のひとつが、“床付近の物量”。収納ボックスや雑誌、飲料ストックなどが床に集まりすぎると、空間全体に圧迫感が出やすくなります。
“飾りすぎない収納”が今っぽい
以前は“見せる収納”が人気でしたが、最近は“見せすぎない”方向へシフトしています。雑貨や小物をたくさん並べると、どうしても生活感が強く見えやすくなるもの。
▲“飾りすぎない”だけで、収納はすっきり見えやすく
今季は、本や間接照明、フラワーベースなどを“少しだけ”置くくらいがちょうどいいバランス。また、収納ケースも真っ白ではなく、エクリュやベージュ、木目系など“なじませカラー”を選ぶと、空間がやわらかく整って見えやすくなります。
“戻しやすい収納”が散らかり防止の鍵
リモコンや充電器、メガネなど、“毎日使う物”ほど出しっぱなしになりやすいもの。とはいえ、細かく収納位置を決めすぎると、逆に続かないこともあります。
おすすめは、“ざっくり戻せる場所”を作ること。トレーや小さなボックスを活用し、「とりあえずここに戻す」を決めておくだけでも、リビングはかなり整って見えます。
▲“ざっくり戻せる場所”があるだけで、散らかりにくく
収納は“完璧に隠す”より、“自然に整って見える”ことが大切。「部屋が雑然として見える」なら、ぜひ空間を重たく見せない“軽やかな収納”を意識してみてはいかがでしょうか。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は整理収納・インテリアコーディネートに関する知見を参考に、編集部が構成しています
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