末永和也、定松勇樹、常住蓮ら若手の宝庫となっている佐賀支部。この3人と同じく養成所チャンプで、将来が期待されているのが小柳勝希選手（20＝佐賀）。なかなか思ったような成績が挙げられませんでしたが、そうそうたるメンバーがそろうGW特選で、9走して6回の連絡みと大活躍。自信をつけたはずで、転機となるシリーズになったと思います。

「準優勝戦に乗りたかったです。今の目標は、予選を通過して、優勝戦に乗ること。その次は、師匠の末永和也さんがヤングダービーに出場しているうちに一緒に出場したいです」

末永選手も「ヤル気が凄くあるし、負けん気も強い。レースの仕方、ペラ調整など、自分がしっかり教えることができればA1になれると思います」と選手としての素質を高く評価しています。

GW特選からスロー進入も解禁。いきなり3コースから見事な捲り差しを決め、非凡なセンスを感じます。末永選手だけではなく、峰グループの全員がいろいろと教えてくれる。知識は増え、レースにも磨きがかかっていくはずです。佐賀の新星として活躍してくれることを期待します。