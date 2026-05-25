ボートレースびわこのG2「第70回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯」は24日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょうう25日の最終日12Rで争われる準優勝戦メンバーが出そろった。

枠番に加えて、動きも上々の岩瀬がインから同体スタートを放てば、他艇に付け入るスキはないだろう。目指すは1月21日の第69回に続く大会連覇だ。藤原啓は4カドから自在に構えるか。3コースの中村の攻めを使うか、自力で果敢に挑戦するか。金子は真っ先に差したい。竹井と久田は展開次第になりそう。

＜1＞岩瀬裕亮 準優が一番良かったですね。全体的にバランスが取れていてトップ級はあります。準優は足重視の調整をしたので、ちょっと重たさがありました。スタートは大丈夫です。

＜2＞金子拓矢 5日目は凄く重たくて嫌でした。相対的な足は出足がちょっといい感じで、中堅上位くらいだと思います。安定板が外れて重さがなくなってくれればいいんですけどね。

＜3＞中村日向 足は全体的にいいですね。伸びも藤原さんと変わらなかった。グリップ感がしっかりしていますね。もう、このままで。

＜4＞藤原啓史朗 足はめちゃくちゃ出ていくという感じではないけど、いい方はいい方です。びわこはいいイメージがあるし、チャンスはあると思っています。4枠ならチルト0.5で行くと思います。

＜5＞竹井貴史 4日目と変わらず、足はバランスが取れて悪いところはないですね。ただ、強いていえば、もう少し回転が上がってくれればいいかなと思うので、しっかり回転調整はしていきます。

＜6＞久田敏之 準優は暖かくて重さがありましたね。ただ、足自体はバランス取れています。大幅なことはしません。