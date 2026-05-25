20日まで開催されていた芦屋ボートG1「開設74周年記念」は中島孝平（46＝福井）の約3年2カ月ぶりG1Vで幕を閉じた。新燃料（E30レギュラーガソリン）で初の大会。その影響か、高配当も多く飛び出し、激しい星の奪い合いが展開された。予選得点率では中島、峰竜太、上條暢嵩が7.33のトップタイ。準優出ボーダーも西山貴浩、菊地孝平が5.67で17位タイと、いつも以上に低かった。

近年まれに見る大混戦シリーズを制した中島は、久しぶりのG1優勝に「たまにしかないので良かった」と顔をほころばせた。表彰式後に行われた囲みインタビューでは「芦屋で優勝したことがなかった。山下和彦さんが勝った時（2009年9月27日の57周年記念・優出3着）は、もう少しでチャンスがあったんですけどね」と振り返ったが、記者から「芦屋は記念ではないけど、2回（07年7月10日の一般戦、08年5月26日のG3企業杯）ほど優勝記録はありますよ」と水を向けられると「そうなんですか！？」と目を丸くしたが「でも、うれしいことよりも悔しさの方が記憶に残っているんですよね」と頭をかいた。

この反骨心が長らく第一線で活躍してきた秘けつか。今後も強い気持ちを持って戦っていく。