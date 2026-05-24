「恋に疲れる…」とは無縁。無理なく愛される人がやっている３つのこと
「好きだから頑張っているのに、なぜか恋愛が苦しくなる」という感覚を抱えたことはありませんか？一方で、特別に駆け引きをしているわけではないのに、自然と愛されている人もいるでしょう。その差は、“愛され方”より、“頑張り方”にあります。
“相手中心”になりすぎない
無理なく愛される人は、自分の予定や気分を後回しにしすぎません。例えば、相手に合わせるだけで予定を埋めたり、無理をして会い続けたりしない。
不安を“確認し続けない”
恋愛で差が出やすいのが、“安心の求め方”。無理なく愛される人は、「本当に好き？」「嫌じゃない？」と確認を繰り返しません。不安になったときほど、すぐ答えを求めるより、一度自分の気持ちを整理しています。
逆に、不安を埋めるための確認が増えるほど、相手の方が疲れやすくなることも。“安心したい気持ち”を、全部相手任せにしないことが大切です。
ちゃんと“頼ること”ができる
意外と差が出るのが、“頑張りすぎない頼り方”。無理なく愛される人は、「大丈夫」を続けすぎません。疲れたときは素直に頼る。手伝ってほしいときは言葉にします。
逆に、“一人で頑張る恋愛”が続くほど、気持ちは消耗しやすいものなのです。
無理なく愛される人は、特別にモテるわけではありません。相手に合わせすぎないこと、不安を確認しすぎないこと、一人で頑張りすぎないこと。この積み重ねによって、“苦しくなりにくい恋愛”をつくっています。愛されようと無理をするより、“自然体でいられる関係”を選ぶことが、大人世代の恋愛をラクにするポイントなのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼自然と“選ばれる側”に。恋愛偏差値が高い女性に共通して見られる「特徴」