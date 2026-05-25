担当場のボートレース福岡は場内施設の工事、点検のため、約1カ月にわたって休催中。このタイミングで久しぶりに他場で取材する機会に恵まれた。向かったのはボートレース徳山。8月6〜11日にプレミアムG1レディースチャンピオン（LC）を控える中、前哨戦と言えるオールレディース戦が開催された。

優勝戦は小野生奈、三浦永理、川野芽唯と3人のG1タイトルホルダーが内枠を固め、初優出の寺田空詩、2度目の優出となった野田彩加の地元コンビが挑む構図。レースは好枠両者が逃げて、差してのワンツー態勢かと思われたが、2周1マークで好旋回を放った大橋栄里佳が逆転で2番手ゴール。大外枠で人気を落としていたこともあり、3連単は1万4460円の万舟決着となった。

昨年8月のヴィーナス戦に続く当地連続Vとなった小野は、通算4回目の徳山制覇。バイオ燃料の新エンジンで、調整で手探りだったが、結果が出せたのは収穫。本番も有力な優勝候補になるだろう。穴党は「エンジンも良かったけど、どの足もいい」と話していた大橋に再度、熱視線を送ってほしい。ペラゲージも擦っていたように準備は万全。大駆けの予感が漂う。