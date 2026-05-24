重めボブ vs 軽めボブ、2026春夏に今っぽく見える“大人ボブの正解バランス”
ボブにしているのに、なぜか今っぽく見えないと感じたことはありませんか？以前は、「軽くすればアカ抜ける」「重めなら落ち着いて見える」といった考え方が主流でした。しかし2026年春夏は、“重い・軽い”を単純に選ぶ時代ではなくなっています。
今季のキーワードは、“重さを残しながら、動きを止めない”こと。表面にはツヤと面を残しつつ、顔まわり〜毛先には自然な抜け感をつくる“重軽バランス”が、ボブの今っぽさを左右しています。
重めボブは“止まった重さ”に注意
重めボブは、まとまりやツヤが出やすく、大人世代とも相性のいいスタイルです。ただし、毛先に重さが集中しすぎると、シルエットが“止まって”見えやすくなります。特に、ラインがそろいすぎた切りっぱなし感や、動きのないストンとした毛先は、少し前の空気感に見えてしまうことも。
▲動きが“止まる”と、ボブは少し古く見えやすい
2026年春夏は、“軽くする”より、“止めすぎない”ことが重要。表面はツヤで整えながら、顔まわりに前へ落ちるレイヤーを加えることで、重たさを感じさせない“重軽ボブ”に近づきます。
軽めボブは“削りすぎ”が逆効果
一方、軽めボブは抜け感や動きを出しやすいスタイル。ただし、毛量を減らしすぎると、パサついて見えたり、密度不足に見えたりしやすくなります。
▲軽さを優先しすぎると、“密度不足”に見えることも
特に2026年春夏は、“スカスカな軽さ”より、“密度を残した軽さ”がトレンド。顔まわり〜中間に自然な動きをつなげることで、大人っぽい抜け感が生まれます。軽めボブは、“動きを増やす”より、“削りすぎない”ことが今っぽさの鍵です。
2026年春夏の正解は“動きが止まらない重軽ボブ”
今季のボブは、「重め」「軽め」の二択ではなく、“重軽バランス”がキーワード。表面はツヤと面で見せながら、顔まわり〜毛先には自然な抜け感を残すことで、今っぽい立体感が生まれます。特に重要なのが、“顔まわりレイヤーによる前に落ちる動き”。フェイスラインに沿って自然に落ちる毛束をつくるのがポイントです。
▲2026春夏は、“動きが止まらない重軽バランス”が鍵
重めボブか、軽めボブか。どちらかを選ぶのではなく、2026年春夏は“重さと動きのバランス”をどう設計するかが重要になっています。なんとなく今っぽく見えないと感じたときは、“動きの位置”と“重さの残し方”を見直してみることが、アカ抜けへの近道になるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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