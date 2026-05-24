おしゃれのつもりが“おば見え”。2026春夏、時代遅れに見られやすい「ワンピース」の共通点
１枚でコーデが完成するワンピースは、暑くなる季節に頼れる存在。ただその一方で、「ラクだけどなんだか古く見える」「頑張っていないのに生活感が出る」と感じる人は少なくないようです。
2026春夏は、“ふんわり甘め”や“ナチュラル一辺倒”よりも、“軽さ”と“抜け感”を意識したカジュアルワンピが主流。ポイントは、“ラク”を残しながら、重たく見せないことです。
▲広がりすぎるシルエットや“ラクさ優先”の小物合わせは、全体を重たく見せやすいポイント
“広がりすぎシルエット”が重たく見える原因に
体型をカバーしたいあまり、ボリューム感の強いワンピースを選んでいませんか？ギャザーやティアードがたっぷり入ったデザインは、一歩間違えると全体が重たく見え、少し前の印象につながることがあります。
“ナチュラル寄りすぎ”が生活感につながる
リネンやコットン素材のワンピースは着心地が良い反面、合わせ方によっては生活感が強く見えてしまうことも。特に、ゆるいシルエットと素朴な素材感を組み合わせすぎると、“こなれ感”ではなく“部屋着感”に寄りやすくなります。
今季は、“ナチュラル”より“抜けのあるカジュアル”が気分。ナイロンバッグやローテクスニーカーなど、少しスポーティな要素を混ぜるだけで、一気に今っぽい空気感に変わります。
“ラクさ優先コーデ”が時代遅れ感を生む
ワンピースは１枚で完成するからこそ、バッグや靴まで全部を“ラク”に寄せてしまいがち。しかし、全体がゆるくまとまりすぎると、ぼんやり重たい印象につながります。
2026春夏は、“少しだけ重心を上げる”のが正解。小さめバッグや抜け感のある足元を合わせるだけでも、印象はかなり変わります。大人世代のカジュアルワンピは、“頑張りすぎない”ことも大切。でも同時に、“ただラクなだけ”に見せない工夫も必要です。
▲今季は“軽さ”と“抜け感”を意識した、スポーティMIXのカジュアルワンピが気分。
ワンピースは、ラクに着られるからこそ、“時代感”が出やすいアイテム。だからこそ、シルエット、素材、小物合わせの３つを少し見直しましょう。2026春夏は、“甘さ”より“軽さ”、“ナチュラル”より“抜け感”がキーワード。頑張りすぎず、自然に今っぽく見える空気感で印象を更新してみてください。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼【40代・50代】ラクな服が野暮見えにつながる？大人カジュアルが“無難”になる原因