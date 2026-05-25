田中麗奈と古川雄大がW主演を務める連続ドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』が、7月2日より読売テレビ・日本テレビ系で放送されることが決定した。

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本作は、完全オリジナルの夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻と、妻の束縛から逃れたいと願う夫。妻の“謎の死“をきっかけに、完璧だったはずの日常が崩れ、夫が妻の死の真相に迫る中で、知られざる妻の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく。

妻はやり手の女社長、夫は昼の情報番組のメインキャスター。社長として夫を支えている妻は、世間からも完璧な妻と思われていた。結婚して10年、夫は全国放送の番組でMCを任されるなど仕事も順調で、誰もがうらやむ夫婦のはずだった。そんな夫婦には、世間が知らない秘密があった。それは妻の夫に対する“狂気的な愛情”。夫のためならライバルのスキャンダルを暴き、リスク管理のため行動を GPS で監視し、盗聴も厭わない。“全ては夫のために”。そんな妻との生活に限界を感じた夫は、ある日離婚届をつきつける。しかし夫の想いは、妻により一蹴されてしまう。その翌日、妻が突然“謎の死”を遂げてしまう。喪失感を感じる夫の前に、死んだはずの妻が現れる。妻の“死”の真相と明らかになる妻の裏の顔とは。

個人事務所の社長で、「全ては夫のため……」と、夫の仕事や日常を常に監視している狂愛妻・坂井麻衣子を田中、人気実力を兼ね備えたフリーアナウンサーで、妻の行き過ぎた束縛に思い悩む、麻衣子の夫・坂井優一役を古川がそれぞれ演じる。なお、田中と古川はともに日テレ系ドラマ初主演となる。

脚本を手がけるのは、『肝臓を奪われた妻』（日本テレビ系）の遠山絵梨香。演出は、映画『おいしくて泣くとき』の横尾初喜、『オクトー ～感情捜査官・心野朱梨～』（読売テレビ・日本テレビ系）の林雅貴、『あなたの恋人、強奪します。』（ABCテレビ・テレビ朝日）の松粼亮磨が務める。

コメント田中麗奈（坂井麻衣子役）オファーを受けたときの気持ち本当にびっくりしました。脚本が一話から衝撃的なストーリー展開で、麻衣子に対して、私も読んでいて翻弄されました。謎も多いですし神秘的。演じ方でいろいろ変わっていくと思うので、すごくやりがいを感じています。

脚本を読んでの感想毎回展開がすごくスリリングですが、ちょっと笑えるシーンもあったり、ほっとさせる部分もあるので、色々な夫婦の愛についても考えていただけると思います。麻衣子という強烈なキャラクターの印象が強いですが、2人の夫婦の関係性に注目していただきながら、サスペンスとしても考察しながら楽しんでいただけたらと思います。

演じる役柄や注目してほしいところ麻衣子というキャラクターが、 恐愛妻という強烈な部分があるので、台本を読んで、最初はこんなことをするんだという驚きもありましたが、既に馴染んできて、あれ?普通になってきてるかもって思ったりするんです（笑）先日まで全く異なる役柄を演じていたので、かなりのギャップを自分でも感じていますが、今回は一人の女性の愛のお話であったり、生き方にもつながってくると思うので、そういう部分も積極的に楽しんでお芝居していきたいなと思います。ちょっと皆さんをびっくりさせたいなと思っています。

共演する古川雄大の印象3時間前くらいに初めて会って、私からの最初の質問が、「運動してますか」でした。「していません」という返答に、そっか...運動はしない方なのか、という感じの状態です（笑） これから仲良くしましょう！

視聴者へのメッセージたくさん言いたいことがありますが、なかなか言えないこともあって、皆さんにどうお伝えすればいいのかと悩んでいます。毎回たくさんのキャストが出てきて、その一人一人との関係性があるので、その関係性がどうつながっていくのか注目していただきたいです。エピソードとしても現在だけではなくて、数年以上前の夫婦のエピソードも出てくるので、これまでこの夫婦には一体何があったのかという点も注目ポイントです。あとは、やっぱり愛ですかね。麻衣子はすごく愛があるが故にというところがあるので、麻衣子の持っている愛情の行方にも注目していただけると嬉しいです。

古川雄大（坂井優一役）オファーを受けたときの気持ちこのドラマで主演を務めさせてさせていただく喜びと、田中麗奈さんという素晴らしい方と W主演を務めさせていただけるということが、すごく幸せです。僕自身サスペンスを好んでよく拝見するので、今作のような展開が読めないサスペンス作品に参加させていただけることがとても光栄です。また演じさせていただく優一としても、彼がダメであればダメであるほど、物語が成長すれば成長するほど、物語が展開していくので、非常に難しいとは思いますが、やりがいのある役だと感じています。精一杯務めさせていただきます。

脚本を読んでの感想サスペンスとしての見応えを感じながら1回目を拝見して、さらに2回目ではこんな伏線があったんだと感じるところが多くあり、2 回目の楽しみ方がありました。サスペンスとしての見応えと、物語の入り口と出口の印象がガラッと変わっている感じがとても面白いなと思いました。最初は、恐愛妻と人気フリーアナウンサーのいびつな愛の形が描かれ、妻が亡くなってしまうことによって、死の真相を追うというサスペンスなのですが、大きな愛を持った人々の人間ドラマとして、出口を出た時には、身近に感じるドラマになるのではないかと思っています。

演じる役柄や注目してほしいところ優一という役は、人気フリーアナウンサーで、もちろん仕事はバリバリできるのですが、仕事以外の部分が頼りないというか、のほほんとしている役柄です。純粋に人と接することで、人から好かれますし、周りを動かせる。ある種人たらしみたいな側面はあるのですが、逆に言うと人を信じやすいがために、利用されてしまいます。世渡りが得意なタイプではないのですが、そういった不得意な部分を妻の麻衣子さんに補っていただきながら二人三脚で今の地位まで辿り着くのですが、妻の重すぎる愛に少し嫌気がさしていて夫婦間に溝が入っているという役柄です。

共演する田中麗奈の印象ストイックに体にも気を配っていたり、改めて素敵な方だなと思いました。クールビューティーなイメージを持っていたのですが、お話していくなかで、とてもやわらかい空気を持った方だなと感じました。まだ初めましてから時間が経っていないので、これからもっと仲良くさせていただければと思います（笑） よろしくお願いします！

視聴者へのメッセージシンプルにサスペンスとして、見ごたえのあるストーリー展開を楽しんで見ていただきたいという思いもありながら、最終的には、何かふと気付かされる身近なメッセージが込められている作品だと思います。ぜひ楽しんでいただきたいと思います。

廣田晃二（プロデューサー）コメント私事ですが、今年で結婚して10年が経ちました。妻とは出会って約20年、長い時間を一緒に過ごしてきました。一番近くで人生を歩んできたはずなのに、恥ずかしながら今まで知らなかった妻の一面に出会うことがあります。本当に知らなかったのか、それとも自分がただ見ないようにしてきただけなのか...。“一番近くて、一番遠い”、歳を重ねるごとにそんな夫婦の不思議さを感じます。そんな不思議さが生んでしまう夫婦の“ずれ”。そんな“ずれ”が年月とともに積もってしまった時、夫婦はどうなるのか？ そこに生まれるドラマを切り取りたい、そんな思いからこのドラマを企画しました。「すべては夫のために」、異常なまでの愛情を夫に注ぐ妻・麻衣子を演じるのは、田中麗奈さんです。数多くの映画、ドラマに出演されてきた田中さんとご一緒できることに感謝しながら、田中さんご自身がもたれている“愛らしさ・可憐さ”が、麻衣子を怖さだけではなく魅惑的で目が離せなくなるような存在にして頂けるのではと思っております。そんな妻の愛情に耐え切れなくなる夫・優一を演じるのは古川雄大さん。端正なお顔立ちと舞台上で見せる歌やダンスなど華麗な姿が印象的な古川さんが、狂愛の妻に迫られどう崩れていくのか、これまでの出演作や、舞台での古川さんとは違った魅力が、優一という役を通じて皆さんに届くのではと今から楽しみにしております。また企画のスタートから一緒に走り続けてくれた脚本の遠山絵梨香さんが描かれる、“夫婦の愛”の物語にも是非ご期待頂ければと思います。プラチナイト木曜ドラマらしいサスペンスのハラハラ、ドキドキ感とともに、普遍的な夫婦の話を、一人でも多くの方に見て頂けると嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）