プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第10節 クラブ・ブリュージュとヘントの試合が、5月25日01:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

クラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ウーゴ・ベトレセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは橋岡 大樹（DF）、マティアス・デロージ（MF）、ウィルフリード・カンガ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）はベンチからのスタートとなった。

21分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのクリストス・ツォリス（FW）のアシストからカルロス・ボルジェス（FW）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

さらに33分クラブ・ブリュージュが追加点。ウーゴ・ベトレセン（MF）のアシストからニコロ・トレソルディ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに41分クラブ・ブリュージュが追加点。シセ・サンドラ（MF）のアシストからニコロ・トレソルディ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とクラブ・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ジョエル・オルドニェス（DF）からアレクサンダル・スタンコビッチ（DF）に交代した。

46分、ヘントが選手交代を行う。洪 賢錫（MF）からモモドゥ・ソンコ（FW）に交代した。

53分クラブ・ブリュージュが追加点。ウーゴ・ベトレセン（MF）のアシストからニコロ・トレソルディ（FW）がヘディングシュートで4-0。4点差となる。ニコロ・トレソルディ（FW）はハットトリックを達成。

57分、ヘントは同時に2人を交代。ティベ・デブリーガー（MF）、マティアス・デロージ（MF）に代わり伊藤 敦樹（MF）、エメ・オムバ（MF）がピッチに入る。

62分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。カルロス・ボルジェス（FW）、ウーゴ・シケ（DF）に代わりロメオ・フェルマント（FW）、カイリアニ・サブ（DF）がピッチに入る。

69分、ヘントが選手交代を行う。ジャンケビン・デュベルン（DF）からハンネス・バーネンメン（DF）に交代した。

70分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ハンス・ファナケン（MF）からヨルネ・スパイラー（DF）に交代した。

76分、ヘントが選手交代を行う。レオナルド・ロペス（MF）からアブデルハク・カドリ（MF）に交代した。

78分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。シモン・ミニョレ（GK）からアーガス・バンデンドリーシュ（GK）に交代した。

79分クラブ・ブリュージュが追加点。ニコロ・トレソルディ（FW）のアシストからクリストス・ツォリス（FW）がゴールで5-0。5点差となる。

ここで後半終了。5-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、クラブ・ブリュージュが5-0で勝利した。

なお、ヘントに所属する橋岡 大樹（DF）はフル出場した。伊藤 敦樹（MF）は57分から交代で出場した。

2026-05-25 03:40:56 更新