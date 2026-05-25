女優の田中麗奈（46）と俳優の古川雄大（38）が7月2日スタートの日本テレビ系ドラマ「親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜」（木曜後11・59）にダブル主演する。同じ作品への出演はあるが、互いに別のシーンで、本格的な共演は初。行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する“狂愛妻”と、その束縛から逃れたいと願う夫をそれぞれ演じる。

第1話で妻が死ぬ展開から始まるオリジナルサスペンス。夫が死の真相に迫る中で、妻の裏の顔やうそが次々と明らかになる。田中は「1話から衝撃的」、古川も「展開が読めない」と話した。

妻は人気フリーアナウンサーである夫の個人事務所の社長を務める。結婚10年目だが、狂気的な愛情からGPSでの監視や盗聴も行う。田中は放送中のNHKドラマ「コンビニ兄弟」でオタク気質なコンビニのパート店員を演じているが、一転して狂愛妻となる。本人も「かなりのギャップを自分でも感じています」とコメントし、その振れ幅に注目だ。

古川は舞台を中心に活躍し、NHK連続テレビ小説「風、薫る」にも出演中。端正な顔立ちと相まって、華やかでフォーマルな役の印象が強いが、今作の役柄を「仕事以外の部分が頼りなく、のほほんとしている」と紹介した。そして、妻の重すぎる愛に崩れていくさまに、制作陣も「違った魅力が皆さんに届くのでは」と期待を寄せている。

25日にクランクイン予定。夏に狂愛に満ちた物語が幕を開ける。