アーセナルがクリスタル・パレスを破り有終の美!鎌田大地は先発も前半のみの出場…
[5.24 プレミアリーグ第38節 クリスタル・パレス 1-2 アーセナル]
プレミアリーグは24日、各地で最終の第38節を一斉に開催。クリスタル・パレスと前節22年ぶりのプレミア優勝を決めたアーセナルの一戦は1-2でアーセナルが勝利。30日に控えるUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の決勝に向けて弾みをつける結果となった。
日本代表MF鎌田大地は先発出場も前半のみの出場。27日にUEFAカンファレンスリーグ(ECL)の決勝戦を控えているため、温存される形となった。
前半4分、アーセナルにいきなりチャンスが訪れる。DFピエロ・インカピエがロングフィード。これをパレスDFジェフェルソン・レルマが処理し切れず、ボールはアーセナルFWガブリエル・ジェズスの元へ。GKと1対1の場面になるも、狙いすました右足のシュートはポスト直撃。こぼれ球をMFノニ・マドゥエケがシュートするがGKディーン・ヘンダーソンの正面に飛ぶ。
続けて前半12分にはマドゥエケのスルーパスに再びジェズスが裏を取り、ヘンダーソンと1対1に。タイミングを外し、右足を振り抜くも先日ワールドカップを戦うイングランド代表に選出されたヘンダーソンが上手く間合いを詰めて右手一本でビッグセーブ。ジェズスは立ち上がりの決定機を2つ外してしまう。
一方のパレスも前半15分。リオ・カルディネスのアーリークロスに飛び込んだDFダニエル・ムニョスがダイビングヘッド。良いコースにボールは飛んだが、今日先発出場のGKケパ・アリサバラガが横っ跳びビッグセーブ。両チームの守護神がワールドクラスのセービングを披露する。
前半42分のアーセナル。DFクリスティアン・モスケラの縦パスをMFマックス・ダウマンが上手くフリックし、中央でMFガブリエル・マルティネッリが受けてスルーパス。抜け出したジェズスがニアサイドに今度は決め切り、1-0。王者アーセナルが先制に成功する。
後半に入り、3分のコーナーキック。マルティネッリのボールにファーサイドで交代出場のF Wカイ・ハバーツが折り返すと中央でマドゥエケが巧みなボレーシュート。ボールはネットを揺らしアーセナルに追加点が生まれる。これで今シーズン、コーナーキックから19ゴール目。驚異的な数値を更新する。
その後、両チームビッグチャンスは訪れないまま迎えた後半44分。左サイドで途中出場のDFタイリック・ミッチェルと同じく途中出場MFジェレミ・ピノのパス交換から、ピノがパーフェクトなクロスを上げる。中で待ちかまえていたのはこちらも途中出場のFWジャン・フィリップ・マテタ。ワールドカップのフランス代表に滑り込んだエースがGKノーチャンスの完璧なヘディングシュートで反撃の1点を奪う。
さらに後半アディショナルタイム1分にはMFウィル・ヒューズのパスからバイタルエリアで受けたピノがカットインからシュート。一度はDFに当たるも腰を捻って再びシュート。ゴールネットを揺らし、同点かと思われたが判定はオフサイド。シュートはオフサイドポジションにいたFWエバン・ゲサンに当たってのゴールイン。劇的同点弾とはならず、試合はそのまま終了。アーセナルが1-2勝利で有終の美を飾った。
プレミアリーグは24日、各地で最終の第38節を一斉に開催。クリスタル・パレスと前節22年ぶりのプレミア優勝を決めたアーセナルの一戦は1-2でアーセナルが勝利。30日に控えるUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の決勝に向けて弾みをつける結果となった。
日本代表MF鎌田大地は先発出場も前半のみの出場。27日にUEFAカンファレンスリーグ(ECL)の決勝戦を控えているため、温存される形となった。
続けて前半12分にはマドゥエケのスルーパスに再びジェズスが裏を取り、ヘンダーソンと1対1に。タイミングを外し、右足を振り抜くも先日ワールドカップを戦うイングランド代表に選出されたヘンダーソンが上手く間合いを詰めて右手一本でビッグセーブ。ジェズスは立ち上がりの決定機を2つ外してしまう。
一方のパレスも前半15分。リオ・カルディネスのアーリークロスに飛び込んだDFダニエル・ムニョスがダイビングヘッド。良いコースにボールは飛んだが、今日先発出場のGKケパ・アリサバラガが横っ跳びビッグセーブ。両チームの守護神がワールドクラスのセービングを披露する。
前半42分のアーセナル。DFクリスティアン・モスケラの縦パスをMFマックス・ダウマンが上手くフリックし、中央でMFガブリエル・マルティネッリが受けてスルーパス。抜け出したジェズスがニアサイドに今度は決め切り、1-0。王者アーセナルが先制に成功する。
後半に入り、3分のコーナーキック。マルティネッリのボールにファーサイドで交代出場のF Wカイ・ハバーツが折り返すと中央でマドゥエケが巧みなボレーシュート。ボールはネットを揺らしアーセナルに追加点が生まれる。これで今シーズン、コーナーキックから19ゴール目。驚異的な数値を更新する。
その後、両チームビッグチャンスは訪れないまま迎えた後半44分。左サイドで途中出場のDFタイリック・ミッチェルと同じく途中出場MFジェレミ・ピノのパス交換から、ピノがパーフェクトなクロスを上げる。中で待ちかまえていたのはこちらも途中出場のFWジャン・フィリップ・マテタ。ワールドカップのフランス代表に滑り込んだエースがGKノーチャンスの完璧なヘディングシュートで反撃の1点を奪う。
さらに後半アディショナルタイム1分にはMFウィル・ヒューズのパスからバイタルエリアで受けたピノがカットインからシュート。一度はDFに当たるも腰を捻って再びシュート。ゴールネットを揺らし、同点かと思われたが判定はオフサイド。シュートはオフサイドポジションにいたFWエバン・ゲサンに当たってのゴールイン。劇的同点弾とはならず、試合はそのまま終了。アーセナルが1-2勝利で有終の美を飾った。