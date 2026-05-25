黒星終幕もブライトンは来季ECL出場!! ブルーノがアシスト新記録樹立のマンチェスター・U、3発快勝フィニッシュ
[5.24 プレミアリーグ第38節 ブライトン 0-3 マンチェスター・U]
プレミアリーグは24日、各地で最終節を開催した。マンチェスター・ユナイテッドはMFブルーノ・フェルナンデスがリーグ記録を更新するシーズン21アシストを記録し、ブライトンに3-0で勝利。ブライトンはMF三笘薫が負傷離脱しているなかで完敗を喫したものの、他会場の結果を受けて来季のUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)出場が決まった。
ブライトンはUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場の可能性も残りつつ、欧州カップ戦出場権を逃すこともあり得る状況で最終節を迎えた。なかなか決定機がない前半だったが、34分に先制したのはマンチェスター・Uだった。
右CKをB・フェルナンデスが蹴ると、MFパトリック・ドルグがヘディングシュートで得点。B・フェルナンデスはティエリ・アンリ氏(02-03シーズン)とMFケビン・デ・ブライネ(19-20シーズン)が持っていたプレミアリーグシーズン最多アシスト記録を更新し、前人未到の21アシスト目に到達した。
なおもマンチェスター・Uは前半44分、MFアマド・ディアロがMFメイソン・マウントとのワンツーでペナルティエリア右深くを取って折り返すと、FWブライアン・ムベウモが合わせて2-0。前半はそのままマンチェスター・Uの2点リードで終了した。
さらにマンチェスター・Uは後半3分、ディアロのスルーパスを受けたドルグがペナルティエリア内右へオーバーラップするB・フェルナンデスにパス。B・フェルナンデスは右足アウトサイドでゴールに突き刺し、一度はドルグのオフサイドと判定されたもののVARチェックを経て得点が認められた。B・フェルナンデスは今季9ゴール21アシストで得点直接関与数を30に乗せた。
試合はそのままマンチェスター・Uが逃げ切って完封勝利。ブライトンは8位でECL出場権を獲得し、23-24シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)以来2回目の欧州カップ戦に臨む。
プレミアリーグは24日、各地で最終節を開催した。マンチェスター・ユナイテッドはMFブルーノ・フェルナンデスがリーグ記録を更新するシーズン21アシストを記録し、ブライトンに3-0で勝利。ブライトンはMF三笘薫が負傷離脱しているなかで完敗を喫したものの、他会場の結果を受けて来季のUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)出場が決まった。
右CKをB・フェルナンデスが蹴ると、MFパトリック・ドルグがヘディングシュートで得点。B・フェルナンデスはティエリ・アンリ氏(02-03シーズン)とMFケビン・デ・ブライネ(19-20シーズン)が持っていたプレミアリーグシーズン最多アシスト記録を更新し、前人未到の21アシスト目に到達した。
なおもマンチェスター・Uは前半44分、MFアマド・ディアロがMFメイソン・マウントとのワンツーでペナルティエリア右深くを取って折り返すと、FWブライアン・ムベウモが合わせて2-0。前半はそのままマンチェスター・Uの2点リードで終了した。
さらにマンチェスター・Uは後半3分、ディアロのスルーパスを受けたドルグがペナルティエリア内右へオーバーラップするB・フェルナンデスにパス。B・フェルナンデスは右足アウトサイドでゴールに突き刺し、一度はドルグのオフサイドと判定されたもののVARチェックを経て得点が認められた。B・フェルナンデスは今季9ゴール21アシストで得点直接関与数を30に乗せた。
試合はそのままマンチェスター・Uが逃げ切って完封勝利。ブライトンは8位でECL出場権を獲得し、23-24シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)以来2回目の欧州カップ戦に臨む。