リーズ田中碧、一時出場機会遠のくも7戦連続スタメンで今季終了…ウエスト・ハムは勝利するも降格が決定
[5.24 プレミアリーグ第38節 ウエスト・ハム 3-0 リーズ]
リーズは24日、プレミアリーグ最終節でウエスト・ハムと対戦して0-3で敗れた。ウエスト・ハムは勝利したものの他会場で17位のトッテナムが勝利したため、18位にとどまってチャンピオンシップへの降格が決まった。
MF田中碧は約4か月間リーグ戦での出場がない期間もあったが、最後は7試合連続先発出場でシーズンを終了した。今季はリーグ戦28試合に出場し、うち14試合が先発で2得点を記録。FAカップでは5試合2得点の成績を残した。
リーズは前半35分、MFルーカス・ヌメチャがペナルティエリア左で鋭い切り返しを見せて相手を剥がし、中央にラストパス。FWドミニク・カルバート・ルーウィンがダイレクトでシュートを放つ決定機になったが、GKマッズ・ハーマンセンに阻まれた。
一方のウエスト・ハムは前半45+1分、左サイドの繋ぎからDFエル・ハッジ・マリック・ディウフがゴール前に折り返したボールにFWジャロッド・ボーウェンが反応するも合わせきれない。直後には再びディウフの折り返しからゴール前にこぼれたボールをMFパブロがシュートしたが枠の左に外れた。
後半の立ち上がりはウエスト・ハムが連続して決定機を作ったものの決定力を欠き、スコアレスのまま試合が進んでいく。後半11分にはリーズのロングスローのこぼれ球を田中が拾うも、MFクリセンシオ・サマーフィルがボールを奪取してウエスト・ハムの速攻がスタート。ただゴールには繋がらなかった。
それでもウエスト・ハムがゴールに迫っていくと後半22分、右CKをFWバレンティン・カステジャノスが頭で合わせてついに先制点を奪った。田中は同33分に交代。するとその1分後、ウエスト・ハムのカウンターからボーウェンがゴールネットを揺らして2-0になった。
さらにウエスト・ハムは後半アディショナルタイム、FWカラム・ウィルソンが強烈なミドルシュートを決めて3-0。だがトッテナムが勝利したことで逆転残留とはならなかった。
リーズは24日、プレミアリーグ最終節でウエスト・ハムと対戦して0-3で敗れた。ウエスト・ハムは勝利したものの他会場で17位のトッテナムが勝利したため、18位にとどまってチャンピオンシップへの降格が決まった。
MF田中碧は約4か月間リーグ戦での出場がない期間もあったが、最後は7試合連続先発出場でシーズンを終了した。今季はリーグ戦28試合に出場し、うち14試合が先発で2得点を記録。FAカップでは5試合2得点の成績を残した。
一方のウエスト・ハムは前半45+1分、左サイドの繋ぎからDFエル・ハッジ・マリック・ディウフがゴール前に折り返したボールにFWジャロッド・ボーウェンが反応するも合わせきれない。直後には再びディウフの折り返しからゴール前にこぼれたボールをMFパブロがシュートしたが枠の左に外れた。
後半の立ち上がりはウエスト・ハムが連続して決定機を作ったものの決定力を欠き、スコアレスのまま試合が進んでいく。後半11分にはリーズのロングスローのこぼれ球を田中が拾うも、MFクリセンシオ・サマーフィルがボールを奪取してウエスト・ハムの速攻がスタート。ただゴールには繋がらなかった。
それでもウエスト・ハムがゴールに迫っていくと後半22分、右CKをFWバレンティン・カステジャノスが頭で合わせてついに先制点を奪った。田中は同33分に交代。するとその1分後、ウエスト・ハムのカウンターからボーウェンがゴールネットを揺らして2-0になった。
さらにウエスト・ハムは後半アディショナルタイム、FWカラム・ウィルソンが強烈なミドルシュートを決めて3-0。だがトッテナムが勝利したことで逆転残留とはならなかった。