プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第10節 サンジロワーズとアンデルレヒトの試合が、5月25日01:30にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。

サンジロワーズはケビン・ロドリゲス（FW）、ベスフォルト・ゼネリ（FW）、Biondic Mateo（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはダニーロ・シカン（FW）、トリスタン・ドグレフ（MF）、ナタン・デカト（MF）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。サンジロワーズのベスフォルト・ゼネリ（FW）のアシストからBiondic Mateo（FW）がヘディングシュートを決めてサンジロワーズが先制。

さらに21分サンジロワーズが追加点。ベスフォルト・ゼネリ（FW）のアシストからケビン・ロドリゲス（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに32分サンジロワーズが追加点。ケビン・ロドリゲス（FW）のアシストからアヌアル・アイトエルハジ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

さらに42分サンジロワーズが追加点。アデム・ゾルガン（MF）のアシストからアナン・カライリ（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

ここで前半が終了。4-0とサンジロワーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、アンデルレヒトが選手交代を行う。ネイサン・サリバ（MF）からマッツ・リッツ（MF）に交代した。

47分にアンデルレヒトのトルガン・アザール（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

55分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。ダニーロ・シカン（FW）、ナタン・デカト（MF）に代わりヤリ・フェルスハーレン（MF）、De Ridder Alexander（MF）がピッチに入る。

59分サンジロワーズが追加点。ベスフォルト・ゼネリ（FW）のアシストからロス・サイクス（DF）がヘディングシュートで5-0。5点差となる。

63分、サンジロワーズは同時に3人を交代。ケビン・マックアリスター（DF）、ケビン・ロドリゲス（FW）、アデム・ゾルガン（MF）に代わりフェデ・ルイセン（DF）、モハメド・フセイニ（FW）、アイバン・パブリッチ（MF）がピッチに入る。

65分、アンデルレヒトが選手交代を行う。アドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）からイブラヒム・カナテ（FW）に交代した。

72分、サンジロワーズが選手交代を行う。アナン・カライリ（FW）からギョーム・フランソワ（DF）に交代した。

75分、アンデルレヒトのヤリ・フェルスハーレン（MF）のアシストからイブラヒム・カナテ（FW）がゴールを決めて5-1と4点差になる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。5-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、サンジロワーズが5-1で勝利した。

なお、サンジロワーズは78分にフェデ・ルイセン（DF）、89分にクリスチャン・バージェス（DF）に、またアンデルレヒトは16分にマルコ・カナ（MF）、61分にDe Ridder Alexander（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-25 03:30:50 更新