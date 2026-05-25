プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第10節 シントトロイデンとメヘレンの試合が、5月25日01:30に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。

シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、山本 理仁（MF）、畑 大雅（DF）、谷口 彰悟（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、バウケ・ブルスマ（FW）、ケリム・ムラブティ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）、shinkawa shion（MF）、小久保 玲央ブライアン（GK）はベンチからのスタートとなった。

24分に試合が動く。シントトロイデンの山本 理仁（MF）のアシストからアルブノール・ムヤ（FW）がゴールを決めてシントトロイデンが先制。

さらに45+3分シントトロイデンが追加点。アルブノール・ムヤ（FW）のアシストから畑 大雅（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とシントトロイデンがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、メヘレンが選手交代を行う。ディケニ・サリフ（MF）からベニト・ラマン（FW）に交代した。

63分、メヘレンが選手交代を行う。マティス・セルベ（FW）からビル・アントニオ（FW）に交代した。

71分シントトロイデンが追加点。ライアン・マーレン（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、シントトロイデンが3-0で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）は先発し81分までプレーした。山本 理仁（MF）は先発し85分までプレーした。畑 大雅（DF）はフル出場した。45+3分にゴールを決めた。谷口 彰悟（DF）は先発し85分までプレーした。松澤 海斗（MF）は81分から交代で出場した。shinkawa shion（MF）は85分から交代で出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）は出場しなかった。

2026-05-25 03:30:54 更新