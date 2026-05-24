韓国発「ヘラ」が毛穴レスを叶える新クッション発売

韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「ヘラ（HERA）」が、新ベースメイクアイテム「ブラック クッションメッシュパウダー」（SPF38・PA++、全3色、各10g 各5940円）を6月1日に発売する。

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同商品は、"パウダー in クッション"をコンセプトに掲げた新クッションファンデーション。ブランドが次世代のグローバルベースメイクトレンドとして位置付ける、クラウドブラー肌をテーマに開発した。クッションの手軽さとパウダーの仕上がりを両立させ、クッション＋パウダーの2ステップを1ステップに集約した次世代クッションとして提案する。

商品には、ヘラ独自のマイクロメッシュ構造を採用。微粒子で構成したクリーミーなパウダーが均一に広がり、肌の凹凸をぼかすように薄く密着することで、毛穴を目立ちにくく整えたソフトフォーカス仕上がりを叶える。軽やかなフィット感も特徴で、至近距離でもなめらかな肌印象を演出する。

また、ブランド史上最高濃度のセラミドを配合したクラウドパウダーテクノロジーを搭載。クリーミーなフォーミュラにエアリーな質感を組み合わせることで、パウダーでありながら乾燥しにくい使用感を目指した。加えて、オイルコントロールパウダーを配合し、熱や湿気、汗などの外的環境を考慮したロングラスティング処方を採用。余分な皮脂を吸着しながら、さらりとした仕上がりをキープする。UVカット機能も備え、外出先でのリタッチ用途にも対応する。

また、グローバルアンバサダーのStray Kids フィリックス（Felix）がヴィジュアルで着用したアプリコットピンクコーラルのリキッドリップ「センシュアル パウダーマットリキッド EX 220 サンデイズ」（5g 4400円）を5月27日、公式オンラインストアで発売する。

◾️公式オンラインストア