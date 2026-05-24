オム プリッセ イッセイ ミヤケ新店舗が心斎橋PARCOにオープン　限定アイテム発売

「オム プリッセ イッセイ ミヤケ（HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE）」が、心斎橋PARCO 2階に新店舗「HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE / SHINSAIBASHI PARCO」を6月12日にオープンする。オープン初日から14日までは混雑緩和のため事前来店予約制となる場合がある。詳細はイッセイミヤケ公式サイトで随時案内する。

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店舗デザインは、プロダクトデザイナーの深澤直人が担当。花崗岩やステンレス、モルタルなどの素材を組み合わせ、ブランドのものづくりと共鳴する静謐な空間に仕上げるという。店内には、黒の粉体塗装を施したミニマルなデザインの可動式什器を設置し、空間に余白と可変性をもたらしたほか、視線が抜ける開放的な設計により、店内外の境界を感じさせない店舗デザインを目指す。

オープンに合わせ、店舗限定コレクション「PLEATS JERSEY for SHINSAIBASHI」を発売。ベストやショーツなど日常のスタイリングに取り入れやすいアイテムを、ベーシックなカラーで用意する。

■HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE / SHINSAIBASHI PARCO

オープン日：2026年6月12日（金）

所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋PARCO 2階

営業時間：10:00〜20:00