◇ベルギー1部中位プレーオフ ゲンク2―0ルーベン（2026年5月23日）

W杯北中米大会（6月11日開幕）を控える日本代表戦士が23日、欧州各国の終盤戦で躍動した。セルティックのFW前田大然（28）はダンファームリンとのスコットランド杯決勝で公式戦7戦連続ゴールを決め、3―1でリーグ戦との2冠達成を支えた。ゲンクのMF伊東純也（33）はルーベン戦で先制点を決めて2―0の勝利に貢献。BミュンヘンのDF伊藤洋輝（27）はシュツットガルトを3―0で破ったドイツ杯決勝で終盤から出場し、それぞれW杯に弾みをつけた。

W杯を控えるゲンクの日本代表MF伊東が成熟ぶりを示す今季6点目を決めた。前半16分に左からの折り返しをゴールに背中を向けながら左足で受け、振り向きざまに右足で先制点。昨季まで所属したスタッド・ランス（フランス）での経験を生かし「中に入って（ボールを）受けてというのはランスで培ったもの」と振り返った。

三笘負傷で手薄となった「シャドーストライカー」の代役候補としても期待される中、サイド突破ではなく内寄りに位置してから価値ある一発。FW横山との日本人アベック弾で中位プレーオフ（PO）最終戦で首位を決め、31日の欧州カンファレンスリーグ決定POに進んだが、伊東は帰国して代表活動に備える。「コンディションも上がってきている。W杯でしっかり勝てるようにゴールを決めたい」と意気込んだ。