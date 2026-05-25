苦しみ抜いたトッテナムが勝利でプレミア残留！…ウェストハムは意地の快勝も2部降格…

残留に向け大きすぎる先制点！！



CKから #パリーニャ が

ポストの跳ね返りを自ら押し込み

スパーズが先制💥💥



前半が終了し

18位ウェストハムとの勝ち点差は4に



🏆 プレミアリーグ第38節

⚒️ トッテナム・ホットスパー v エヴァートン

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