セリエA 25/26の第38節 ナポリとウディネーゼの試合が、5月25日01:00にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。

ナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、アリソン・サントス（MF）、エリフ・エルマス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、アーサー・アッタ（MF）、ジョーダン・ゼムラ（DF）らが先発に名を連ねた。

10分、ナポリが選手交代を行う。アリソン・サントス（MF）に代わりケビン・デブルイネ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

24分に試合が動く。ナポリのケビン・デブルイネ（MF）のアシストからラスムス・ホイルンド（FW）がゴールを決めてナポリが先制。

38分、ナポリが選手交代を行う。スタニスラフ・ロボツカ（MF）に代わりビリー・ギルモア（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とナポリがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、ナポリが選手交代を行う。マティアス・オリベラ（DF）からフアン・ジェズス（DF）に交代した。

55分、ウディネーゼが選手交代を行う。ヤクブ・ピオトロフスキ（MF）からイドリサ・ゲイ（FW）に交代した。

59分、ウディネーゼは同時に2人を交代。イェスパー・カールストロム（MF）、トーマス・クリステンセン（DF）に代わりアダム・ブクサ（FW）、ニコロ・ベルトラ（DF）がピッチに入る。

65分にウディネーゼのクリスティアン・カバセレ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ナポリが1-0で勝利した。

なお、ウディネーゼは51分にイェスパー・カールストロム（MF）、81分にアダム・ブクサ（FW）、90+1分にレノン・ミラー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-25 03:00:38 更新