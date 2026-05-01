プレミアリーグ 25/26 第38節 ブライトン vs マンチェスター・ユナイテッド 試合結果
プレミアリーグ 25/26の第38節 ブライトンとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、5月25日00:00にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。
ブライトンはダニー・ウェルベック（FW）、マキシム・デクーパー（DF）、ジャック・ヒンシュルウッド（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはブライアン・ムブモ（FW）、パトリック・ドルグ（DF）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。
33分に試合が動く。マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからパトリック・ドルグ（DF）がヘディングシュートを決めてマンチェスター・ユナイテッドが先制。
さらに44分マンチェスター・ユナイテッドが追加点。アマド・ディアロ（MF）のアシストからブライアン・ムブモ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。
ここで前半が終了。0-2とマンチェスター・ユナイテッドがリードしてハーフタイムを迎えた。
46分、ブライトンが選手交代を行う。マキシム・デクーパー（DF）からヤンクバ・ミンテ（FW）に交代した。
後半開始早々の48分マンチェスター・ユナイテッドが追加点。パトリック・ドルグ（DF）のアシストからブルーノ・フェルナンデス（MF）がゴールで0-3。3点差となる。
その後も両チーム共に選手交代が行われたが
ここで後半終了。0-3で延長戦に突入した。
以降は試合は動かず、マンチェスター・ユナイテッドが0-3で勝利した。
なお、マンチェスター・ユナイテッドは45+4分にコビー・メイヌー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-05-25 02:10:08 更新