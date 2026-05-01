プレミアリーグ 25/26の第38節 バーンリーとウルバーハンプトンの試合が、5月25日00:00にターフ・ムーアにて行われた。

バーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、ハンニバル・メジブリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンはアダム・アームストロング（FW）、マテウス・マネ（FW）、黄 喜燦（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。ウルバーハンプトンのアダム・アームストロング（FW）がPKを決めてウルバーハンプトンが先制。

ここで前半が終了。0-1とウルバーハンプトンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の47分バーンリーが同点に追いつく。ルム・チャウナ（FW）のアシストからジアン・フレミング（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、バーンリーは45+10分にハンニバル・メジブリ（MF）、90+4分にアシュレー・バーンズ（FW）に、またウルバーハンプトンは41分に黄 喜燦（FW）、90+5分にジェルソン・モスケラ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-25 02:10:12 更新