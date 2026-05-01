プレミアリーグ 25/26の第38節 クリスタルパレスとアーセナルの試合が、5月25日00:00にセルハースト・パークにて行われた。

クリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、ジャスティン・デベニ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはガブリエルジェズス（FW）、ガブリエル・マルチネリ（FW）、マックス・ダウマン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。アーセナルのガブリエル・マルチネリ（FW）のアシストからガブリエルジェズス（FW）がゴールを決めてアーセナルが先制。

ここで前半が終了。0-1とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、クリスタルパレスは同時に3人を交代。鎌田 大地（MF）、イスマイラ・サール（FW）、ダニエル・ムニョス（DF）に代わりアダム・ウォートン（MF）、イエレミ・ピノ（FW）、ティリック・ミッチェル（DF）がピッチに入る。

アーセナルは後半の頭から選手交代。リッカルド・カラフィオーリ（DF）からガブリエウ（DF）に交代した。

47分、アーセナルが選手交代を行う。クリスティアン・ノアゴール（MF）からカイ・ハーバーツ（FW）に交代した。

その直後の48分アーセナルが追加点。カイ・ハーバーツ（FW）のアシストからチュクノンソー・マドゥエケ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

62分、アーセナルが選手交代を行う。マックス・ダウマン（MF）からミケル・メリーノ（MF）に交代した。

62分、クリスタルパレスが選手交代を行う。アダム・ウォートン（MF）からエバン・ゲッサン（FW）に交代した。

75分、アーセナルが選手交代を行う。ガブリエルジェズス（FW）からエベレチ・エゼ（FW）に交代した。

77分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ヨルゲン・ラルセン（FW）からジャンフィリップ・マテタ（FW）に交代した。

83分、アーセナルが選手交代を行う。チュクノンソー・マドゥエケ（FW）に代わりビクトル・ギェケレシュ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

後半終了間際の89分、クリスタルパレスのイエレミ・ピノ（FW）のアシストからジャンフィリップ・マテタ（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アーセナルが1-2で勝利した。

なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）は先発し46分までプレーした。

2026-05-25 02:10:17 更新