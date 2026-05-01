プレミアリーグ 25/26の第38節 マンチェスター・シティーとアストンビラの試合が、5月25日00:00にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはフィル・フォーデン（MF）、アントワヌ・セメンヨ（FW）、ベルナルド・シルバ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、ドゥグラス・ルイス（MF）らが先発に名を連ねた。

23分に試合が動く。マンチェスター・シティーのアントワヌ・セメンヨ（FW）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

ここで前半が終了。1-0とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

アストンビラは後半の頭から選手交代。アンドレス・ガルシア（MF）からマティ・キャッシュ（DF）に交代した。

47分アストンビラが同点に追いつく。オリー・ワトキンス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

58分、マンチェスター・シティーは同時に2人を交代。アントワヌ・セメンヨ（FW）、ベルナルド・シルバ（MF）に代わりラヤン・シェルキ（MF）、マテオ・コバチッチ（MF）がピッチに入る。

62分アストンビラが逆転。ロス・バークリー（MF）のアシストからオリー・ワトキンス（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アストンビラが1-2で勝利した。

なお、マンチェスター・シティーは82分にリコ・ルイス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-25 02:10:30 更新