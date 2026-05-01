プレミアリーグ 25/26の第38節 トットナムとエバートンの試合が、5月25日00:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。

トットナムはリシャルリソン（FW）、マティス・テル（FW）、コナー・ギャラガー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはティエルノ・バリー（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。43分に試合が動く。トットナムのジョアン・パリーニャ（MF）がゴールを決めてトットナムが先制。

ここで前半が終了。1-0とトットナムがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、トットナムが1-0で勝利した。

なお、トットナムは80分にパプマタル・サール（MF）、87分にジョアン・パリーニャ（MF）に、またエバートンは13分にジェイク・オブライエン（DF）、89分にジェームズ・ターコウスキ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-25 02:20:31 更新