プレミアリーグ 25/26の第38節 ウェストハムとリーズの試合が、5月25日00:00にロンドン・スタジアムにて行われた。

ウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）、パブロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズは田中 碧（MF）、ルーカス・ヌメチャ（FW）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

46分、ウェストハムが選手交代を行う。パブロ（FW）からカラム・ウィルソン（FW）に交代した。

67分に試合が動く。ウェストハムのジャロッド・ボーウェン（FW）のアシストからバレンティン・カステジャーノス（FW）がヘディングシュートを決めてウェストハムが先制。

70分、リーズは同時に2人を交代。ドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ジャカ・ビヨル（DF）に代わりウィルフリード・ニョント（FW）、ダニエル・ジェームズ（FW）がピッチに入る。

78分、リーズは同時に2人を交代。田中 碧（MF）、ジェイデン・ボーグル（DF）に代わりヨエル・ピロー（FW）、ファクンド・ブオナノッテ（MF）がピッチに入る。

その直後の79分ウェストハムに貴重な追加点が入る。マテウス・フェルナンデス（MF）のアシストからジャロッド・ボーウェン（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

88分、ウェストハムが選手交代を行う。バレンティン・カステジャーノス（FW）からモハマドゥ・カンテ（MF）に交代した。

90+1分、リーズが選手交代を行う。ブレンデン・アーロンソン（MF）からセバスティアン・ボルナウ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+4分ウェストハムが追加点。クライセンチオ・サマービル（FW）のアシストからカラム・ウィルソン（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ウェストハムが3-0で勝利した。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は先発し78分までプレーした。

2026-05-25 02:20:36 更新