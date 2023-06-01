三笘所属ブライトンは大逆転ならず…CL出場５クラブが確定。マンUブルーノは21Aで新記録樹立【プレミア最終節】
現地５月24日、プレミアリーグの最終節が全会場同時クックオフで開催された。
前節でアーセナルの22年ぶり優勝が決まったなか、欧州最高峰チャンピオンズリーグ（CL）の出場クラブも確定。アーセナルに加え、２位のマンチェスター・シティ、３位のマンチェスター・ユナイテッド、４位のアストン・ビラ、遠藤航が所属する５位のリバプールが切符を手にした。
三笘薫を擁するブライトンは、先日にヨーロッパリーグ（EL）を制したビラが５位でフィニッシュすれば、６位までCLの枠が広がる関係で、大逆転の可能性を残していたが、実現せず。自分たちは結局８位で終わり、EL圏からも外れ、カンファレンスリーグ（ECL）に出場することとなった。
ELには、６位のボーンマスと７位のサンダーランドが出場する。そのほか、鎌田大地が主力として活躍するクリスタル・パレスも、５月27日に開催されるラージョとのECL決勝で勝てば、ELの出場権を手にする。
また、マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスは、最終節でブライトンを相手に１ゴール１アシストをマーク。今季のアシスト数を21に伸ばした結果、並んでいたティエリ・アンリ氏、ケビン・デ・ブライネを抜き、プレミアリーグでのシーズン最多アシスト記録を樹立した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】歴史的瞬間！マンUブルーノの今季21A目
前節でアーセナルの22年ぶり優勝が決まったなか、欧州最高峰チャンピオンズリーグ（CL）の出場クラブも確定。アーセナルに加え、２位のマンチェスター・シティ、３位のマンチェスター・ユナイテッド、４位のアストン・ビラ、遠藤航が所属する５位のリバプールが切符を手にした。
三笘薫を擁するブライトンは、先日にヨーロッパリーグ（EL）を制したビラが５位でフィニッシュすれば、６位までCLの枠が広がる関係で、大逆転の可能性を残していたが、実現せず。自分たちは結局８位で終わり、EL圏からも外れ、カンファレンスリーグ（ECL）に出場することとなった。
ELには、６位のボーンマスと７位のサンダーランドが出場する。そのほか、鎌田大地が主力として活躍するクリスタル・パレスも、５月27日に開催されるラージョとのECL決勝で勝てば、ELの出場権を手にする。
また、マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスは、最終節でブライトンを相手に１ゴール１アシストをマーク。今季のアシスト数を21に伸ばした結果、並んでいたティエリ・アンリ氏、ケビン・デ・ブライネを抜き、プレミアリーグでのシーズン最多アシスト記録を樹立した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】歴史的瞬間！マンUブルーノの今季21A目