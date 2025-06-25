J1清水のMF宇野禅斗（22）が、ドイツ1部ボルシアMGへ移籍することが25日までに決定的となった。複数の関係者によれば、明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド終了後に、メディカルチェックを経て正式な契約を結ぶ見通しで、契約期間は4年、移籍金は推定約1億円。宇野自身も決意を固め、これまで世話になった恩師らに移籍への思いを報告するなど準備を進めているという。

昨季は東アジアE―1選手権で日本代表に初招集されるなど飛躍を遂げ、今季は、単独ではクラブ最年少で主将を任されている22歳。守備強度やボール奪取を武器に中盤を支えてきた。2日の京都戦ではJ1初ゴールを挙げるなどゲームメークや得点関与でも成長、ここまで2アシストも記録している。24日のG大阪戦は前半19分に負傷交代したものの、ここまでリーグ17試合に出場。吉田孝行監督の下で従来のボランチに加え、インサイドハーフでも着実に実力を伸ばしてきた。

さらなる高みを求めて挑戦するのはドイツの地。清水からの欧州移籍は23年のMF鈴木唯人（24＝フライブルク）以来で、Jリーグが秋春制へ移行する節目に若き主将が海を渡る。

新天地となるボルシアMGは、11〜12年にFW大津祐樹、22〜25年にはDF板倉滉、今季もFW町野修斗、DF高井幸大、FW福田師王（2部カールスルーエに期限付き移籍中）が所属。日本代表クラスや若手のホープがプレーしてきており、日本人にはなじみの深いクラブで、宇野が移籍となればクラブ6人目の日本人となる。清水で成長した“中盤のボールハンター”が世界最高峰のピッチに立つ日が間近に迫っている。

◇宇野 禅斗（うの・ぜんと）2003年11月20日生まれ、福島市出身の22歳。青森山田高3年時、全国高校選手権で優勝し2年連続で優秀選手。22年に町田に加入し、24年夏に清水へ期限付き移籍。同年12月に完全移籍に移行した。J1通算31試合、J2通算39試合出場。今季の明治安田J1百年構想リーグは17試合出場1得点2アシスト。日本代表国際Aマッチ2試合出場。1メートル75、75キロ。血液型B。利き足は右。

▽ボルシアMG 1900年創設。本拠地はドイツ西部のメンヘングラッドバッハ。西ドイツ代表FWハインケスやDFフォクツらを擁し、70年代にはリーグを5度制覇した実績。ほかにUEFA杯（現欧州リーグ）優勝2回、ドイツ杯制覇3回など。今季のリーグ戦は9勝11分け14敗の12位。スタジアムは約5万4000人収容のボルシア・パルク。