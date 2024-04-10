◇ナ・リーグ ドジャース11―3ブルワーズ（2026年5月23日 ミルウォーキー）

修正力が成長の証だ。ドジャース・佐々木が23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に先発して5回3失点（自責点2）で3勝目を挙げた。初回3失点から立ち直り、2回2死から打者10人連続アウト。特に1番チョウリオから始まった5回はギアを上げ、最速99・5マイル（約160・1キロ）を計測した。

「終わってしまったことは変えられない。残りのイニングをゼロで抑えられるように意識して投げた。（5回は）持っているものを出し切って勝負したいという思い。大事なところを抑えられた」

前日は02年4月生まれの怪物右腕ミジオロウスキーと交流。「（01年11月生まれの自身とは）年も近くて素晴らしい投手。早く追いついていけるように頑張りたい」と刺激を得た。通算4勝目で2連勝は初めて。ロッカーに戻った際には同僚エスピナルから「オニイチャーン、カッコイイ！」と日本語で祝福された。和やかな空気は先発陣の一角として確立し始めたから。「まだまだパフォーマンスを上げていかないと」とさらなる向上を誓った。（杉浦大介通信員）

▼ドジャースのデーブ・ロバーツ監督 若い投手にとって大事なのは、たとえ序盤に打ち込まれても、試合を続ける方法を見つけること。（佐々木は）自分で勝ち投手の権利をつかみ、チームも勝った。本当に評価している。