◇セ・リーグ 阪神6―3巨人（2026年5月24日 東京ドーム）

24日の巨人戦（東京ドーム）でプロ初本塁打を記録した阪神・立石正広内野手（22）の高川学園中時代の恩師・安藤拓氏（44）が本紙へ特別手記を寄せ、躍動する大物ルーキーの素顔を明かした。

マサ、初本塁打おめでとうございます。ちょうどチームの遠征中で、子どもたちが“立石さんが打った！”と大騒ぎしているものですから（笑い）。急いで自分も映像を確認して。逆方向への、らしい本塁打でしたね。

当時は高川学園中学校のスカウトとして、小学校時代の立石を追い続けていました。彼が際立っていたのは、技術だけではありません。それは、「人に質問する力」。スカウトをやっていて、自分の姿を見るとプレーが縮こまってしまう選手も多くいた中、彼は違った。ポジショニングのことやスイングのことを私に質問してきたのです。そういう選手は初めて見ましたし、ほれ込んだところでしたね。

大きな大会で結果を残す子でもありました。少年野球の全国予選決勝で、投手として完封勝利を挙げていましたし、打つ方では、見に行ったら打つみたいな（笑い）。今日の本塁打にしてもそうですが、スター性というんですかね。すごい子だなと思って見ていました。

中学では担任と、野球部の監督として立石と関わりました。優しい性格なので、学校ではみんなの人気者。穏やかで口数は多くないですが、常に周りに人が寄ってきていましたね。一方で、野球に関してはすごく貪欲でこだわりが強い。毎朝、ホームベース付近のカーテンネットでティー打撃を打つ姿は、高校まで含めて6年間、高川の風景のような感じでしたね。努力を怠らなかったからこそ、今の姿があるのだと思います。

ここからがスタートラインだと思います。後輩たちも見ていますし、長く野球をやってほしいですね。 （高川学園高野球部副部長）