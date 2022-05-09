◇セ・リーグ 阪神6―3巨人（2026年5月24日 東京ドーム）

阪神・佐藤輝明の勢いが止まらない。今季9度目の猛打賞をマークし、これまで最多だった24年の8度を、わずか46試合で塗り替えた。プロ野球記録の27度（10年ロッテ西岡、15年西武秋山）を視界に捉える驚異的なペースだ。

開幕戦で3打数無安打に封じられた竹丸から、幸運な内野安打を含む2安打。7回には2番手・田和から、相手を突き放す右前適時打を放った。これで今季最長タイの7試合連続安打。この間は、26打数13安打の打率・500と手がつけられない。打率・381、12本塁打、37打点は全てリーグトップだ。

個人としてもチームとしても、ドラ1左腕へのリベンジに成功した形ながら、「また当たると思うので、しっかり対策したい」とかぶとの緒を締めた。

今季初めて就いた右翼の守りも光った。5回、頭上を襲った浅野の打球を鮮やかにキャッチ。レギュラーシーズンでの右翼は、昨年6月28日ヤクルト戦以来というブランクを感じさせなかった。「WBCでも守っているので、特に変わらない」と涼しい顔。その言動には風格すら漂う。

初本塁打の立石からは「佐藤選手がすごく祝福してくれたので、めちゃくちゃうれしかった」と感謝された。仲間思いの「セ最強打者」が好調のままセ・パ交流戦へ突入する。（倉世古 洋平）