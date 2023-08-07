◇セ・リーグ 阪神6―3巨人（2026年5月24日 東京ドーム）

【赤星憲広 視点】立石の右方向への打球は、飛距離が出る。5回のプロ1号も、外角真っすぐをライトスタンドに放り込んだものだった。 外の球をスイングしたら普通は遠回りしてバットのヘッドが寝てしまうのだが、立石はそのヘッドが立ったままで、しかもリストが相当強いのだろう。最後にしっかり押し込めている。

後ろが小さく、それでいてインパクトの後のフォロースルーが大きい。だから急にバットが出てくるような感じ。目いっぱいにブンブン振り回したスイングには見えないのに、打った瞬間に放つ“パコーン”という衝撃音は、他の選手にはなかなか聞かれないものだ。

三塁でのスタメンだった。これだけの可能性を見せるルーキーなので、ケガで離脱は避けたい。左翼でも無難にこなしていたが、やっぱり不慣れなのでヒヤヒヤさせていたのは確か。それによって佐藤輝が右翼、森下が左翼に回ったが、佐藤輝は5回1死からの浅野のフェンス際の飛球に、いい追い方をしていた。

森下も2回先頭のダルベックの左翼線の打球を二塁でアウトにしたように、2人とも無難どころか安心して見ていられる。セ・パ交流戦も始まる。DH制も含めてさまざまなオプションを試せて、確信できたのも大きかった。（本紙評論家）