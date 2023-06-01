兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、警察は殺人容疑で42歳の男の逮捕状をとり全国に指名手配しました。

殺人の疑いで指名手配されたのは、住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）です。

大山容疑者は今月13日ごろ、たつの市新宮町の住宅で、住人の田中千尋さん（52）を刃物のようなもので複数回突き刺して殺害した疑いが持たれています。

警察によりますと、大山容疑者は事件後、県内の複数の防犯カメラに映っているのが確認されていますが、その後、所在がわからなくなっているということです。

大山容疑者はおよそ10年前、田中さんの家の南隣に住んでいたということです。

容疑者を知る人は…。

容疑者を知る人

「おとなしい子や。（Q.口数は?）少ない、少ない。（Q.トラブルは?）それはわからない。だってその子がするとは思えない」

また、大山容疑者は、母親の澄恵さん（74）の殺害にも関与したとみられています。

大山容疑者は、身長およそ160センチのやせ型で黒髪。犯行後は黒いキャップに黒縁メガネなどを身に着けていたということで、警察が情報提供を呼びかけています。

・兵庫県警たつの警察署 0791−63−0110