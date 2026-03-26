紀ノ国屋「メレンゲレモンパイ」が夏限定で登場♡爽やかレモンスイーツを堪能

暑さが気になるこれからの季節にぴったりな、爽やかなスイーツが紀ノ国屋から登場♡毎年人気の夏季限定「メレンゲレモンパイ」が今年も販売スタートしました。ふんわり軽やかなメレンゲと爽やかなレモンクリームが重なり合う、見た目も味わいも華やかな一品。今年はパイ層がリニューアルされ、さらに香ばしく贅沢な味わいへと進化しています。

4層仕立ての贅沢レモンスイーツ

紀ノ国屋の「メレンゲレモンパイ」は、イタリアンメレンゲ、レモンクリーム、ホイップクリーム、そしてパイ生地の4層で仕立てられた人気デザートです。

ふわっと軽やかなイタリアンメレンゲに、爽やかな酸味のレモンクリームを重ねることで、暑い季節でも食べやすいさっぱり感を実現。

さらに、やさしい甘さのホイップクリームが全体を包み込み、まろやかなコクをプラスしています♪

レモンの爽快感とクリームのやさしい甘さのバランスが絶妙で、ティータイムはもちろん、食後のデザートにもぴったり。爽やかな香りが広がる、夏ならではのご褒美スイーツです。

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今年は“リュネット”でさらに香ばしく

今年の「メレンゲレモンパイ」は、パイ層を従来の練りパイ生地から、人気焼菓子「リュネット」に変更したことも大きなポイントです。

“リュネット”ならではの香ばしさとサクッとした食感が加わることで、より奥行きのある味わいに。

レモンの酸味、ホイップクリームの甘み、そして香ばしいリュネットの風味が重なり合い、一口ごとに異なるおいしさを楽しめます。

紀ノ国屋 メレンゲレモンパイ



価格：399円（税込）

販売店舗：紀ノ国屋各店（一部店舗除く）

販売期間：5月～8月の夏季限定

※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合がございます。

※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第終了となります。

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

オンライン限定セットも見逃せない

紀ノ国屋 メレンゲレモンパイ＆ミルクレープセット【冷凍】

価格：2,600円（税込）

公式オンラインストアでは、「メレンゲレモンパイ」と「ミルクレープ」、さらにミニ保冷バッグがセットになった限定商品も登場します。

ミニ保冷バッグはベージュ、グレーの2色展開。ナチュラルで使いやすいカラーなので、ちょっとしたお出かけやランチバッグとしても活躍してくれそうです♡

カラー：ベージュ／グレー

販売店舗：公式オンラインストア

販売開始：2026年5月25日（月）以降予定

配送方法：冷凍便

夏だけの特別な味わいを楽しんで♡

爽やかなレモンの酸味とふんわりメレンゲの組み合わせが楽しめる、紀ノ国屋の「メレンゲレモンパイ」。今年は“リュネット”の香ばしさも加わり、さらに満足感のある味わいへと進化しました。

夏限定だからこそ味わえる特別なスイーツは、自分へのご褒美にも手土産にもぴったり♪気になる方は、ぜひ早めにチェックしてみてください。