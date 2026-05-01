セリエA 25/26の第38節 パルマとサッスオーロの試合が、5月24日22:00にエンニオ・タルディーニにて行われた。

パルマはマテオ・ペレグリーノ（FW）、ダニエル・ミコワイェフスキ（FW）、エマヌエレ・バレリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、パルマに所属する鈴木 彩艶（GK）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

46分、パルマが選手交代を行う。ダニエル・ミコワイェフスキ（FW）からアレッサンドロ・カルディナリ（FW）に交代した。

54分、サッスオーロが選手交代を行う。ジェイ・イツェス（DF）に代わりFelipe de Jesus Gomes Pedro（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

61分、パルマが選手交代を行う。ラウタロ・バレンティ（DF）からニアカテ・エンディアエ（DF）に交代した。

65分、サッスオーロは同時に2人を交代。イスマエル・コネ（MF）、アルマン・ロリエンテ（FW）に代わりネマニャ・マティッチ（MF）、ムバラ・エンゾラ（FW）がピッチに入る。

72分、パルマは同時に2人を交代。マンデラ・ケイタ（MF）、サシャ・ブリチギ（DF）に代わりオリバー・ソレンセン（MF）、ポントゥス・アルムクビスト（FW）がピッチに入る。

76分、パルマが選手交代を行う。エマヌエレ・バレリ（DF）からフランコ・カルボーニ（DF）に交代した。

80分、ついに均衡が崩れる。パルマのポントゥス・アルムクビスト（FW）のアシストからマテオ・ペレグリーノ（FW）がヘディングシュートが生まれパルマが先制する。

その後もサッスオーロの選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、パルマが1-0で勝利した。

なお、パルマに所属する鈴木 彩艶（GK）は出場しなかった。

2026-05-25 00:10:15 更新