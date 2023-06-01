最近のECサイトは、もはや単なる通販サイトではない。閲覧履歴や購入履歴、滞在時間やスクロール速度まで含めてユーザーの嗜好を解析し、「次に欲しくなるモノ」をかなり高い確率で差し込んでくる。筆者も長年、ガジェットや日用品を含めてさまざまな商品を見続けているが、今回ばかりは「なぜこれを表示した」と笑ってしまった。

それが今回紹介するアライグマのトイレペーパーホルダーである。分類上は完全に生活雑貨だ。しかし、見た瞬間に「これはズルい」と感じ、そのまま購入ボタンを押していた。

そもそもトイレットペーパーは、日本ではJIS規格などにより大まかなサイズが標準化されている。一般的な紙幅は約114mm、芯の内径は約38mm前後だ。海外でも大きな差は少なく、世界的にほぼ共通サイズで流通している。つまりトイレットペーパーは“規格化された円柱”なのである。そのため、ホルダーや収納、装飾雑貨の世界では昔から優秀なベース素材として扱われ、多くのアクセサリーが生まれてきた。

ゴミ箱から顔を出すような演出が楽しい

筆者宅では、トイレ正面上部にある扉付き収納棚に大量のトイレットペーパーをストックしている。無くなると精神的ダメージが大きい日用品なので、常時かなり多めに備蓄しているのである。さらに現在使用中のロールとは別に、予備1本をセットしておける布製ストッカーも併用している。

最近のロールは柄入りも増えている

今回購入したアライグマのホルダーは、その“予備ロール”と組み合わせることで完成するアイテムだ。構造は極めて単純で、アライグマ本体と丸いゴミ箱の蓋パーツに分かれている。

備蓄棚の中にも妙な存在感がある

発想の原点は明快だ。トイレットペーパーの白い円柱と、小型のゴミ箱やドラム缶の形状がよく似ているのである。そしてアライグマと言えば、海外ではゴミ箱を漁る動物として有名だ。特に北米では、住宅街のゴミ箱の蓋を開けて中を探る姿が半ば定番ネタになっている。器用な前脚を持ち、狭い容器に入り込む習性もあるため、「ゴミ箱から顔を出すアライグマ」というイメージは極めて自然だ。

本体は驚くほど単純構造である

実際、この製品も“胴体”は存在しない。トイレットペーパーの芯に差し込む円筒部がそのまま身体の代わりになっている。つまりペーパー自体がアライグマの身体なのだ。

芯に差し込む円筒部がボディ代わり

最近のトイレットペーパーは、昔より紙巻き量が増えた“長尺タイプ”が増加し、芯サイズや巻き径が微妙に変化している。しかしこの製品は、多少きつめながらも標準的な38mm芯へ問題なく装着できた。

そして、この商品の最大のキモは“手”である。小さな両手が、トイレットペーパー側面へぴたりと貼り付くことで、「必死によじ登っている感」が強烈に生まれるのだ。単なる置物なのに妙に表情豊かなのである。

斜めに蓋を被ると急に生意気になる

さらに面白いのは、灰色のゴミ箱の蓋パーツだ。本来は頭の上に完全に載せる仕様だが、わざと斜めに被せると急に“やんちゃ感”が出る。完全に隠れている状態もかわいいが、少しズラすだけで性格が変わる。ここが妙に奥深い。

白系ペーパーとの色相性も抜群

今回購入したのはグレーとホワイトの2個セットだった。最終的にはグレーのアライグマが筆者宅トイレに定住し、白いアライグマは娘宅へ移住した。

しかし、こうした小物の面白さは単なる“かわいい”だけではない。毎日必ず使う場所に、小さな変化や視線が生まれることに意味があるのだ。

トイレという空間は、家の中でも特に無機質になりやすい。ところが、ペーパー交換のたびにアライグマの向きを変えたり、蓋の角度を変えたりするだけで、妙に空間にストーリーが生まれる。朝ぼんやり入った時にこちらを見ているだけで少し笑ってしまう。

視線が合うと妙に気になる存在だ

しかも価格は2個セットで800円前後。高級ガジェットのようなスペック比較も不要で、説明書すらほぼ必要ない。それでも、生活空間の空気を少し変えてしまう力がある。

筆者は長年、さまざまなガジェットを見てきたが、「人間を少し楽しい気分にする」という意味では、この種の雑貨は極めて優秀だと思っている。AI家電でもIoTでもないが、感情へ作用するインターフェースとしては非常に完成度が高い。

トイレの片隅に小さな世界観ができる

最近は、無機質で機能優先の生活空間が増えている。一方で、人は完全合理化された空間だけでは疲れてしまうのだろう。だからこそ、こうした“意味のない楽しさ”を持つ小物が妙に支持される。

特に40代以降になると、単なる実用品よりも「毎日少し気分が変わるモノ」に価値を感じ始める。トイレットペーパーという生活必需品すら、ちょっとした演出で“風景”になるのだ。

羊たちの横でも違和感なく溶け込む

たった数百円のアライグマだが、トイレへ入るたびに一瞬だけ視線が合う。その瞬間、「今日もいるな」と思わず確認してしまう。そんな小さな無駄こそ、案外、日常生活を豊かにしているのかもしれない。

商品 発売元 実売価格 アライグマトイレペーパーホルダー - 794円～895円（2匹）