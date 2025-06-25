◇オランダ1部・欧州カンファレンスリーグ出場決定プレーオフ決勝 アヤックス1―1（PK4―3）ユトレヒト（2026年5月24日 オランダ・フォレンダム）

アヤックスのDF板倉滉とDF冨安健洋がピッチ上で初競演し、欧州カンファレンスリーグ予選出場権獲得に貢献した。

5位アヤックスと6位ユトレヒトによる決勝で板倉は0―0の後半40分から4―3―3のアンカーで出場。延長前半5分からは冨安が最終ラインに入った。直後にアヤックスが先制したが、延長後半に追いつかれて試合は1―1のままPK戦に突入。先蹴りのユトレヒトは1人目と5人目が失敗し、全員決めたアヤックスが4―3で制した。日本人コンビにキッカーの出番は回ってこなかった。

6月11日開幕のW杯北中米大会で日本代表のメンバーにも選ばれた2人はいずれもコンディションに問題を抱え、ここまでそろってピッチに立つことはなかった。4月11日のヘラクレス戦では2人とも出場したが、先発した板倉が後半21分に退いた際に冨安が入れ替わりでピッチに入った。

この日はようやく訪れた競演の舞台で板倉が最終ラインまで下がって2人が並ぶ場面もあった。コンディションさえ整えばW杯で再現される可能性もあり、一足早い予行演習になった。