【「ヤングマガジン30号」復刻盤】 6月1日 発売 価格：1,980円

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講談社は、ヤングマガジン創刊45周年記念の一環として、1990年に発売された「ヤングマガジン30号」の復刻版を6月1日に発売する。価格は1,980円。

創刊10周年記念号である「ヤングマガジン1990年30号」を可能な限り再現したほか、特別付録として「『ヤングマガジン海賊版1989年No.8』ダイジェスト」と「創刊10周年号表紙を用いたクリアファイル」がついてくる。

本誌の表紙は「BE-BOP-HIGHSCHOOL」、「海賊版」の表紙は「攻殻機動隊』」が登場するほか、平成を彩った多くの作品が掲載。また、マンガだけでなく、当時でなければ掲載が難しいような記事も収録される。

「ヤングマガジン海賊版1989年No.8」

掲載作品一覧 ※掲載順

「ヤングマガジン1990年30号」

ハロー張りネズミ／BE-BOP-HIGHSCHOOL／右向け左！／ゴリラーマン／ハゲしいな！桜井くん／代紋TAKE2／ PA～～PA・PAPA ／シャコタン・ブギ／ヨシイエ童話／3×3EYES／キッス／街のワケアリBROTHERS／さのばびっち／感じさせてBABY／ラブリン・モンロー／柔道部物語／お父さん物語

「ヤングマガジン海賊版1989年No.8」ダイジェスト

攻殻機動隊／工業哀歌 バレーボーイズ／BE-BOP海賊版



