【hololive OFFICIAL CARD GAME ツインウエハース】 5月25日 発売 価格：220円 対象年齢：15才以上

バンダイは、「hololive OFFICIAL CARD GAME ツインウエハース」を5月25日に全国量販店の菓子売場等で発売する。価格は220円。

本商品は、トレーディングカードゲーム「hololive OFFICIAL CARD GAME」で使用できるカードが付属するウエハース。食べやすい個包装入りのバニラクリーム味ウエハース2枚とホロライブメンバーのカード1枚が付いている。ホロライブメンバーのカードは全34種。この商品でしか手に入らない描きおろしイラストカードもラインナップされている。

「hololive OFFICIAL CARD GAME ツインウエハース」

hololive OFFICIAL CARD GAMEカード1枚（全34種）

バニラクリーム味ウエハース2枚

【ラインナップメンバー】

・ときのそら

・ロボ子さん

・アキ・ローゼンタール

・白上フブキ

・夏色まつり

・百鬼あやめ

・癒月ちょこ

・大空スバル

・AZKi

・大神ミオ

・さくらみこ

・猫又おかゆ

・戌神ころね

・星街すいせい

・兎田ぺこら

・不知火フレア

・白銀ノエル

・宝鐘マリン

・角巻わため

・常闇トワ

・姫森ルーナ

・雪花ラミィ

・桃鈴ねね

・獅白ぼたん

・尾丸ポルカ

・ラプラス・ダークネス

・鷹嶺ルイ

・博衣こより

・風真いろは

※本商品は「hololive OFFICIAL CARD GAME」シリーズのカードと組み合わせて、遊ぶことができます。

※赤井はあとが活動休止中に開発した商品の為、本商品には含まれておりません。あらかじめご了承ください。

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