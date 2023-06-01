『ビーバップ』『シャコタン・ブギ』『3×3EYES』…ヤンマガが36年前の本誌を復刻 当時でなければ“掲載不可能”な記事も
ヤングマガジン編集部は、創刊45周年の特別企画として「復刻ヤンマガ」を6月1日に発売することを発表した。
【画像】「復刻ヤンマガ」付録は『攻殻機動隊』表紙の1989年「海賊版」
創刊10周年記念号である「ヤングマガジン1990年30号」を可能な限り再現。特別付録として「『ヤングマガジン海賊版1989年No.8』ダイジェスト」と「創刊10周年号表紙を用いたクリアファイル」を用意している。
本誌の表紙は『BE-BOP-HIGHSCHOOL』、「海賊版」の表紙は『攻殻機動隊』、そのほか、平成を彩った多くの名作が、雑誌においては“この場限りの”復活を遂げる。
漫画だけでない、当時でなければ掲載不可能（？）なトガった記事の数々にも注目だ。
【掲載作品一覧】※掲載順
ハロー張りネズミ／BE-BOP-HIGHSCHOOL／右向け左！／ゴリラーマン／ハゲしいな！桜井くん／代紋TAKE2／ PA〜〜PA・PAPA ／シャコタン・ブギ／ヨシイエ童話／3×3EYES／キッス／街のワケアリBROTHERS／さのばびっち／感じさせてBABY／ラブリン・モンロー／柔道部物語／お父さん物語
「ヤングマガジン海賊版1989年No.8」ダイジェスト
攻殻機動隊／工業哀歌 バレーボーイズ／BE-BOP海賊版
【画像】「復刻ヤンマガ」付録は『攻殻機動隊』表紙の1989年「海賊版」
創刊10周年記念号である「ヤングマガジン1990年30号」を可能な限り再現。特別付録として「『ヤングマガジン海賊版1989年No.8』ダイジェスト」と「創刊10周年号表紙を用いたクリアファイル」を用意している。
本誌の表紙は『BE-BOP-HIGHSCHOOL』、「海賊版」の表紙は『攻殻機動隊』、そのほか、平成を彩った多くの名作が、雑誌においては“この場限りの”復活を遂げる。
【掲載作品一覧】※掲載順
ハロー張りネズミ／BE-BOP-HIGHSCHOOL／右向け左！／ゴリラーマン／ハゲしいな！桜井くん／代紋TAKE2／ PA〜〜PA・PAPA ／シャコタン・ブギ／ヨシイエ童話／3×3EYES／キッス／街のワケアリBROTHERS／さのばびっち／感じさせてBABY／ラブリン・モンロー／柔道部物語／お父さん物語
「ヤングマガジン海賊版1989年No.8」ダイジェスト
攻殻機動隊／工業哀歌 バレーボーイズ／BE-BOP海賊版
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