CHOOSYの新作リップトリートメント♡ひんやり冷感で叶える夜の唇集中ケア

リップケアブランド「CHOOSY（チューシー）」から、夜用美容針※1リップトリートメント『ナイトニードルリップ スリーピング リペア クール』が数量限定で登場。ひんやりとした使い心地と濃密なうるおいで、寝ている間に唇を集中ケアする“眠活※リップセラム”として注目を集めています。夏の乾燥や紫外線ダメージが気になる季節にもぴったりな、新感覚リップケアアイテムです♡

ひんやり続く夜用リップケア

「チューシー ナイトニードルリップ スリーピング リペア クール」は、内容量15g、価格1,540円（税込）。

2026年5月21日（木）より全国のPLAZA※2※3、PLAZAオンラインストア、公式TikTok Shopで先行発売され、6月1日（月）から一般発売されます。

今回の限定クールタイプは、7万本※8の美容針※1と、3つのクールエアボム成分※9を配合した冷感プランプ仕様。塗った瞬間にひんやり感が広がり、寝る前のリラックスタイムにもぴったりです。

さらに、紫外線によって乾燥した唇をうるおいで包み込み、スリーピングヴェール設計で睡眠中もしっかり保湿。翌朝にはぷるんとしたハリ感※5のある唇へ導いてくれます♪

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美容点滴発想の集中保湿設計

本アイテムは、“美容点滴”から着想を得た「NMF※10滴下発想」を採用しているのも特徴。スピキュールで開けた穴から、唇に不足しがちな保湿成分を角層まで届けることで、夜の集中ケアを叶えます。

19種類のNMF※10に加え、持続性ビタミンC誘導体※11も配合。乾燥しやすい唇をうるおいで満たしながら、なめらかでツヤ感のある印象へ整えます。

また、オイルキープカプセル※12を採用しているため、睡眠中もうるおいをしっかりキープ。

アプリケーターでカプセルをつぶしながら、ポンポンと軽くなじませる使い方で、濃密なリップパック感覚を楽しめます。

香りは穏やかな夜をイメージしたハーバルミントの香り。ひんやり感と爽やかな香りで、1日の終わりを心地よく締めくくれそうです。

夏の唇乾燥対策にも注目♡

エアコンや紫外線の影響で唇の乾燥が気になりやすいこれからの季節。そんな時期にこそ、「ナイトニードルリップ スリーピング リペア クール」は頼れる存在になってくれそう。

冷感タイプならではの爽快感と濃密保湿を同時に叶え、毎晩のリップケア時間を特別なものにしてくれます。

また、手持ちのリップパックと併用することで、さらに効果を感じやすくなるのもうれしいポイント。数量限定アイテムなので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡

※睡眠前の夜のスキンケア習慣のこと

※1 保湿成分：加水分解カイメン、浸透は角層まで

※2 順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況と在庫状況が異なる場合がございます

※3 一部取り扱いのない店舗もございます

※4 サン・スマイル従来品比

※5 うるおい持続テスト済

寝ている間にぷるん唇へ♪

「CHOOSY」の限定クールリップは、ひんやり感とうるおいケアを同時に楽しめる夏にぴったりのリップトリートメント。夜のスキンケアに取り入れることで、翌朝の唇に自信が持てそうです♪

毎日の“眠活リップケア”で、ぷるんとツヤめく魅力的な唇を目指してみてはいかがでしょうか。