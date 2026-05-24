「2人とも美しくてうっとりです、、」Matt、榮倉奈々との足長ツーショットを披露！ 「マッティ最強すぎ」
「2人とも美しくてうっとりです、、」Matt、榮倉奈々との足長ツーショットを披露！ 「マッティ最強すぎ」
タレントのMattさんは5月24日、自身のInstagramを更新。俳優・榮倉奈々さんとのツーショットを披露しました。
【写真】Matt、榮倉奈々とのツーショット
「お二人とも美しくてうっとりです、、」Mattさんは「奈々ちゃんのブランド @newnow_jp の伊勢丹ポップアップへ爆買いしに行ってきました」とつづり、7枚の写真を投稿。俳優・榮倉奈々さんがディレクターを務めるアパレルブランド・ニューナウのポップアップを訪れたことを報告し、「わたくし痩せたので遂にレディースサイズ着れるようになり お揃いのお気に入りセットアップを着ていきました」と、榮倉さんとのツーショットを披露しています。
身長170cmの榮倉さんと180cmを超えるMattさん。2人の足の長さが際立つ立ち姿にコメントでは、「レディースも着れるようになったマッティ最強すぎ」「お二人とも美しくてうっとりです、、」との声のほか、多くの「いいね！」が寄せられています。
沢尻エリカさんとのバースデーショットも4月11日の投稿では、俳優・沢尻エリカさんの誕生日を祝福するツーショットを披露しているMattさん。「なんだか全てが合いすぎて お姉様といると心がワクワクします どの瞬間もお美しくて毎度感激します」とつづっています。ファンからは「どうやって2人は仲良しになったのか知りたいです」「めっちゃ羨ましい…」「ありがとうマット様」「2人とも綺麗」「写真共有沢山ありがとうございます」など歓喜の声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)
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