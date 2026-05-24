[5.24 プレミアリーグ第38節](ロンドン スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[ウエスト・ハム]

先発

GK 1 マッズ・ハーマンセン

DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

DF 4 アクセル・ディサシ

DF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

MF 7 クリセンシオ・サマーフィル

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 19 パブロ

MF 20 ジャロッド・ボーウェン

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

FW 11 バレンティン・カステジャノス

控え

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 3 マキシミリアン・キルマン

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

DF 30 オリバー・スカールズ

MF 21 ケイベル・ラマドリード

MF 27 スングトゥ・マガサ

MF 32 フレディ・ポッツ

MF 55 モハマドゥ・カンテ

FW 9 カラム・ウィルソン

監督

ヌーノ・エスピーリト・サント

[リーズ]

先発

GK 26 カール・ダーロウ

DF 5 パスカル・ストライク

DF 6 ジョー・ロドン

DF 15 ジャカ・ビヨル

MF 2 ジェイデン・ボーグル

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

MF 22 田中碧

MF 24 ジェームズ・ジャスティン

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

控え

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 23 セバスティアン・ボルナウ

DF 25 サム・バイラム

MF 7 ダニエル・ジェームズ

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

MF 47 R. Chadwick

MF 51 A. Cresswell

FW 10 ヨエル・ピロー

FW 29 ウィルフリード・ニョント

監督

ダニエル・ファルケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります