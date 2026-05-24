ウエスト・ハムvsリーズ スタメン発表
[5.24 プレミアリーグ第38節](ロンドン スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 4 アクセル・ディサシ
DF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 19 パブロ
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 11 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 30 オリバー・スカールズ
MF 21 ケイベル・ラマドリード
MF 27 スングトゥ・マガサ
MF 32 フレディ・ポッツ
MF 55 モハマドゥ・カンテ
FW 9 カラム・ウィルソン
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 22 田中碧
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 25 サム・バイラム
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 47 R. Chadwick
MF 51 A. Cresswell
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
※24:00開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 4 アクセル・ディサシ
DF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 19 パブロ
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
FW 11 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 30 オリバー・スカールズ
MF 21 ケイベル・ラマドリード
MF 27 スングトゥ・マガサ
MF 32 フレディ・ポッツ
MF 55 モハマドゥ・カンテ
FW 9 カラム・ウィルソン
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 22 田中碧
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 25 サム・バイラム
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 47 R. Chadwick
MF 51 A. Cresswell
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります