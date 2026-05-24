「バナナ」を効率的に摂取できるのは朝と夜どっち？保存方法も管理栄養士が解説！

バナナの栄養素を効率的に摂取する方法と保存方法はどのようなものでしょうか。メディカルドック管理栄養士がバナナの効率的な摂取方法と保存方法について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「バナナ1本の炭水化物量」は？主食になるかや食べ過ぎの症状を管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修管理栄養士：

若尾 愛加（管理栄養士）

管理栄養士の資格を取得後、転職し、療養型の病院にて入院患者様の栄養管理、給食管理を行っております。人にとって口から食事を摂ることの大切さを日々感じています。また業務委託で特定保健指導も行っており、今後も管理栄養士として様々な分野で活躍することを目標としています！

バナナとは？

バショウ科バショウ属のうち、果実を食用とする品種群を言います。

東南アジア原産で、いくつかの原種から育成された多年性植物であり、熱帯～亜熱帯の地域で栽培されるトロピカルフルーツです。

日本に初めてバナナが上陸したのは16世紀の半ばごろ。ポルトガルの宣教師が織田信長にバナナを献上したのが始まりとされています。

バナナの栄養素を効率的に摂取する方法

適正量を守る

栄養豊富なバナナは適正量を守ることによって効率的に栄養素を摂取することができます。

一般的な健康維持、運動後のエネルギー補給には1日1～2本、ダイエット中なら1日1本。糖尿病や血糖値が気になる方は1本以下にすることをお勧めします。

食べる時間を意識する

即効性や持続性のあるエネルギー補給が出来ることから、朝食や運動後に食べると効果的です。ただ活動量が下がる夜遅い時間に食べると血糖値が上昇し、脂肪として蓄積されやすいので注意が必要です。

他の食品や食材と組み合わせる

1.ヨーグルトなどの乳製品

乳製品に含まれるたんぱく質や乳酸菌をバナナの炭水化物と一緒に摂ることで、効率的なエネルギー補給が出来ます。

また乳酸菌が腸内環境を整え、バナナの食物繊維で便秘解消にも効果的です。

2.ナッツ類

ナッツ類に含まれる良質な脂質のオメガ3脂肪酸は、脂溶性ビタミンの吸収を促進し、長時のエネルギー供給を補助します。

3.ほうれん草

鉄分やマグネシウムを含むほうれん草は、バナナのカリウムと一緒に摂ることで疲労回復効果が高まります。

バナナの保存方法や期間

冷暗所で保存する

バナナは気温の高い場所に保管しておくと鮮度の低下が早まります。

房の盛り上がっている側を上にして置いておきましょう。

冷蔵保存することも可能です。その場合は1本ずつばらしてラップ＋新聞紙で包んで冷蔵庫の野菜室に入れます。1週間から10日程度は日持ちします。

かたいバナナは常温で追熟する

軸に緑色が残っている、果皮にシュガーポットといわれる黒い点々が出ていない物は果肉がかためで、酸味があります。

このような場合、常温で追熟をします。

室温にもよりますが、2-3日程度でシュガースポットが出てくるのでそのような状態になったら食べ頃です。

種類によってはシュガースポットが出ないものもありますが、軸の青みがとれて果皮全体が濃い黄色になれば熟していると言えるでしょう。

「バナナの炭水化物量」についてよくある質問

ここまでバナナについて紹介しました。ここでは「バナナの炭水化物量」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

ご飯の代わりにバナナを食べても大丈夫でしょうか？

若尾 愛加

バナナ1本に含まれる炭水化物量は、食パン6枚切り1枚程度と同様です。主食となるお米や麺類の1人前に比べると、炭水化物量は不足しています。よって、主食としてバナナを食べることよりも間食や運動後のエネルギー補給などに食べることをお勧めします。

バナナは1日何本以上食べたら食べ過ぎでしょうか？

若尾 愛加

バナナは果糖を多く含んでいるため、一般的な健康維持、運動後のエネルギー補給には1日1～2本、ダイエット中なら1日1本。糖尿病や血糖値が気になる方は1本以下にしましょう。

まとめ

バナナは栄養価が高く、手軽なエネルギー補給としても活用しやすい果物です。

適正量を意識して、普段の食事とうまく組み合わせることで健康な身体作りを目指しましょう。

「バナナ」と関連する病気

「バナナ」と関連する病気は4個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器系の病気

腎臓病

消化器系の病気

糖尿病

下痢

内分泌・代謝系の病気

便秘

肥満

「バナナ」と関連する症状

関連する症状

腎臓病

糖尿病

肥満

下痢

便秘

参考文献

バナナ大学（バナナ大学 - バナナの情報総合サイト -）

バナナを食べすぎるとどうなる？病気や下痢のリスクは？どのくらいなら食べて良い？目安やポイントを詳しく解説（おうちごはん研究所）

バナナの保存方法長持ちさせる保存の仕方（果物情報サイト果物ナビ）