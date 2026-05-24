レスリング・明治杯全日本選抜選手権最終日（２４日・東京駒沢体育館）――今秋の愛知・名古屋アジア大会と世界選手権（アスタナ）の代表選考会を兼ねて行われ、女子５７キロ級はパリ五輪５３キロ級金メダリストの藤波朱理（レスター）が優勝し、公式戦１５３連勝で代表の座をつかんだ。

男子フリースタイル６５キロ級は清岡幸大郎（カクシングループ）、男子グレコローマン７７キロ級は日下尚（マルハン北日本カンパニー）と、いずれもパリ五輪王者が２連覇した。

社会人初の大会で圧勝

会場の一角に大勢の応援団が陣取り、声をからしていた。藤波にとって日体大を卒業し、社会人になって初の大会。背中を押された。

見せたかったのは「自分のレスリング」。決勝戦、鋭いタックルで相手の体勢を崩して次々と得点を奪った。パリ五輪は５３キロ級だった藤波が、この日は先のアジア選手権５９キロ級２位の永本聖奈（アイシン）を８―０と圧倒。強さを見せつけての優勝だった。

試合後は、３週間前に左膝靱帯（じんたい）を損傷して一時は歩くのも難しかったことを明かした。それでもマットに上がったのは、「応援してくれる方の顔が浮かんだ」から。２大会連続の五輪金を目指すなかで、いつも完璧な状態で戦えるわけではない。レスリングを通じて出会った人たちのことを思うと、「万全じゃなくてもどれだけできるのか挑戦したい」という思いが湧いた。

連勝を１５３に伸ばし、優勝を目標に掲げるアジア大会の切符をつかんだ。三重県四日市市出身として、「厳しい戦いにはなると思うけど、それも楽しみ。応援してくださる地元の方の前で勝つ姿を想像しながらやっていきたい」。約４か月後に控える大会を心待ちにしている。（百瀬翔一郎）