ロックバンド「TRICERATOPS」の和田唱（50）が24日、自身のインスタグラムを更新し、妻の女優・上野樹里（39）とのお出かけショットを公開した。

「昨日ダイアナ・ロスをKアリーナで」と書き出し、23日に米歌手ダイアナ・ロスの来日公演が行われたKアリーナ横浜前での夫婦ショットを投稿。2人とも黒い帽子をかぶり、上野はカメラ目線でピースサインを決めている。

「前回の武道館から11年ぶりだったんだ。全然変わってないどころか、むしろ若返った気さえした。聴いてる感じ、キーも下げてないし、声の質感が基本的に昔のまんま。ビジョンに映る全身の姿も82歳ではない。『みんながイメージするダイアナ・ロス』を続けるというプロ意識。ずっとスターなんだなぁ」と82歳の圧巻パフォーマンスに感銘を受けた様子。

「MCを取る休憩時間もほとんどなくポンポン進んでいくステージも良かった。個人的なハイライトは『Chain Reaction』。しかしどうして‘60年代デビュー組のスターって強いの！？（笑）」と驚きとともにつづった。

フォロワーからは「あまりにも昔のままで感動しました」「82歳で変わらないなんて素敵すぎますね」「素晴らしい公演だったようですね」「デート？」などのコメントが届いている。