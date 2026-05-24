フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権４連覇の島田麻央が２４日、自身のインスタグラムを更新。「素晴らしいたくさんの経験をさせていただきました。初めてのアメリカでしたが最高の思い出ができました」などとつづり、米国での写真１５枚を投稿した。

今回の米国滞在で島田は１６日（日本時間１７日）の大リーグ・エンゼルス−ドジャース戦（アナハイム）で始球式を務め、鮮やかな回転ジャンプから投球するなど話題に。この日の投稿にもエンゼルスユニで球場でＶサインする写真やヘルメット・ナチョスを堪能する写真も。ドジャース・ロバーツ監督との２ショットや、パドレスの本拠地でネット越しのドジャース・大谷翔平投手との“２ショット”や、カリフォルニア発祥の「インアウトバーガー」の帽子をかぶって大きなハンバーガーのトレーを手にする写真もあった。

フォロワーからは「始球式 ナイスフォーム＆ナイスピッチングでしたよ」「雰囲気も笑顔も全部キラキラ」「かわいい♥」「まおちゃん、店員さんに？」「心からの笑顔に見えます」などとコメントが寄せられた。